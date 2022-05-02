Королевский монетный двор Канады ослепил рынок новой коллекцией розовых бриллиантов с рудника Аргайл

Фото: Королевский монетный двор Канады

На прошлой неделе Королевский монетный двор Канады выпустил коллекцию Opulence («Великолепие»), в которую вошли одни из самых редких в мире розовых бриллиантов со знаменитого австралийского рудника Аргайл (Argyle). «Эти драгоценные камни являются венчающим элементом монет из чистого золота и платины, действительно создавая новое представление о редкости», — говорится в заявлении для прессы, опубликованном совместно Королевский монетным двором и компанией Rio Tinto. Новая коллекция, которую возглавляет единственная в своем роде монета под названием Ultimate («Совершенство») весом в один килограмм из чистой платины с розовыми бриллиантами, была представлена 4 мая 2022 года в Художественной галерее Оттавы.«Репутация Королевского монетного двора Канады в изготовлении монет исключительной сложности и мастерства известна коллекционерам всего мира, — говорит Мари Лемей (Marie Lemay), президент и главный исполнительный директор Королевского монетного двора Канады. — Прославление таланта и воображения наших сотрудников посредством драгоценных металлов и изобразительного искусства — это наша страсть, а также наша торговая марка. Мы гордимся тем, что наша новая коллекция Opulence поднимает наши традиции совершенства на абсолютно новый уровень».Чтобы представить эту новую эксклюзивную коллекцию, монетный двор заключил партнерское соглашение с аукционным домом Heffel Fine Art, чтобы продать монету Ultimate, самый престижный экспонат коллекции. Он будет выставлен на аукционе 31 мая 2022 года.«Для компании Heffel большая честь предложить коллекционерам возможность приобрести это редкое, единственное в своем роде сокровище в сотрудничестве с Королевским монетным двором Канады и рудником Аргайл, — сказал Дэвид Хеффел (David Heffel), президент аукционного дома Heffel Fine Art Auction House. — Монета Ultimate — настоящее произведение искусства, а ее сложный дизайн и завораживающая красота, несомненно, привлекут внимание страстных коллекционеров и энтузиастов по всему миру».