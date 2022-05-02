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Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
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04 апреля 2022
De Beers Group внедряет TracrTM, чтобы гарантировать происхождение всех своих алмазов и бриллиантов
«Поскольку все больше конечных клиентов хотят знать, откуда они покупают продукцию, глубокое осознание этого обстоятельства, связанное с покупкой алмаза или бриллианта, требует технологического шага, чтобы оправдать их ожидания. Масштабное внедрение Tracr™ предоставляет неизменную информацию об источнике алмазов De Beers по всей цепочке создания стоимости и делает возможной для продукции De Beers 100-процентную гарантию в отношении источника», — заявил алмазодобытчик.
Брюс Кливер (Bruce Cleaver), генеральный директор De Beers Group, комментируя это, сказал: «De Beers добывает алмазы вместе с нашими партнерами в Ботсване, Канаде, Намибии и Южной Африке, и благодаря нашим долгосрочным инвестициям в Tracr™ мы гордимся тем, что вместе с нашими сайтхолдерами предоставляем отрасли широкую и безоговорочную гарантию в отношении источника алмазов. Платформа Tracr™, которая позволит предоставлять информацию о происхождении камней от источника до сайтхолдера, хранимую в защищенной цепочке информационных блоков, будет способствовать укреплению доверия к природным алмазам и бриллиантам и станет первым шагом в сфере технологической трансформации, который повысит стандарты и ожидания в отношении того, что мы способны предоставить нашим конечным клиентам».
Лефоко Моаги (Lefoko Moagi), министр по делам полезных ископаемых и энергетики правительства Ботсваны, отметил: «Внедрение этой передовой технологии, отслеживающей происхождение алмазов и бриллиантов, представляется чрезвычайно интересным, и мы очень рады как крупная страна-производитель алмазов и акционер De Beers быть частью этой разработки. Уверенность в происхождении алмазов и бриллиантов чрезвычайно важна, и мы с нетерпением ждем развертывания этой новой программы, которая принесет новые преимущества алмазной отрасли и придаст больше уверенности потребителям».
Платформа Tracr™ объединяет ряд передовых технологий, включая блокчейн, искусственный интеллект, Интернет вещей и передовые разработки в сфере безопасности и конфиденциальности для определения пути алмаза или бриллианта по цепочке создания стоимости. Намерения De Beers создать систему отслеживания происхождения камней были одобрены Советом по ответственной практике в ювелирном бизнесе (Responsible Jewellery Council, RJC), а доверие к De Beers в качестве источника алмазов также подтверждается бизнес-программой «Целостность системы снабжения» (Pipeline Integrity), которая предусматривает ежегодные визиты независимых аудиторов для проверки ее участников.
Владимир Малахов, Rough&Polished