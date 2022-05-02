Star Diamond обнаружила необычно высокое содержание алмазов типа IIa на кимберлитах Орион Норт и Таурус в Канаде

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Проведенное компанией Star Diamond крупное исследование изобилия алмазов типа IIa в партиях драгоценных камней, извлеченных на кимберлитах Орион Норт (Orion North) и Таурус (Taurus), которые расположены в алмазном районе Форт-а-ла-Корн (Fort à la Corne) в центральной канадской провинции Саскачеван, подтвердило необычно высокое содержание таких алмазов в упомянутых кимберлитах.

Согласно Star Diamond, это исследование также подтверждает и дополняет более раннее исследование алмазов типа IIa, присутствующих в кимберлитах в районе Форт-а-ля-Корн. В сообщении компании говорится, что алмазы типа IIa очень редки и составляют менее 2% всех природных необработанных алмазов, добываемых из кимберлитов. Только небольшое количество действующих алмазных рудников регулярно производит алмазы типа IIa, причем наиболее важными из этих рудников являются Летсенг (Letseng) в Королевстве Лесото, а в самое последнее время и рудник Карове (Karowe) в Ботсване.



Владимир Малахов, Rough&Polished





