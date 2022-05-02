В Джайпуре пройдет первая в Индии выставка драгоценных камней и ювелирных изделий только для иностранных покупателей

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Индийская Международная выставка драгоценных камней и ювелирных изделий (International Gem & Jewellery Show, IGJS), организованная Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), распахнет свои двери с 10 по 12 мая 2022 года для более чем 600 покупателей со всего мира в выставочном центре Джайпура в северном штате страны Раджастане.

Это первая международная выставка в очном формате после пандемии, предназначенная для обслуживания только приглашенных иностранных покупателей, говорится в пресс-релизе GJEPC, посвященном мероприятию. Ожидается, что покупатели приедут на эту выставку из Алжира, Австралии, Бахрейна, Бангладеш, Канады, Китая, СНГ, Египта, Европы, Индонезии, Ирана, Японии, Иордании, Кении, Кореи, Кувейта, Латинской Америки, Ливана, Малайзии, Марокко, Мьянмы, Непала, Новой Зеландии, Нигерии, Омана, Филиппин, Катара, России, Саудовской Аравии, Сингапура, Южной Африки, Шри-Ланки, Танзании, Таиланда, Турции, ОАЭ, Великобритании, США, Вьетнама и других стран.

Колин Шах (Colin Shah), руководитель GJEPC, в связи с этим сказал: «Индия всегда была предпочтительным местом для поставщиков ювелирных изделий в мире, и это отражается в ежегодном экспорте драгоценных камней и ювелирных изделий на сумму 40 миллиардов долларов США. Индия может удовлетворить широкий спектр требований - будь то бриллианты лучшей огранки или различные драгоценные камни. Ювелирные изделия являются неотъемлемой частью культуры Индии; высокое мастерство и навыки, отточенные поколениями, дополняются самыми передовыми технологиями для создания великолепных драгоценностей с бриллиантами, золотом, платиной, цветными драгоценными камнями, жемчугом и серебром. Выставка IGJS Jaipur продемонстрирует потрясающие ювелирные изделия, предназначенные для таких рынков, как США, Великобритания, Европа, Ближний Восток, Гонконг и так далее».

После пандемии ключевые рынки, такие как США, Ближний Восток и Гонконг, сыграли значительную роль в восстановлении индийского экспорта драгоценных камней и ювелирных изделий. Общий валовой экспорт драгоценных камней и ювелирных изделий из Индии в 2021 календарном году составил 38,15 млрд долларов США, продемонстрировав рост на 55,83% по сравнению с 24,48 млрд долларов США в 2020 году.

«Платформа IGJS — это идеальная возможность для индийских производителей почувствовать пульс мирового рынка, вести бизнес и расширять свою клиентскую базу», — добавил Колин Шах.

Дилип Шах (Dilip Shah), организатор международных выставок GJEPC, отметил: «Выставка IGJS Jaipur — это эксклюзивное шоу для международных покупателей, которое впервые проводится в Индии. На выставке под одной крышей соберутся более 600 международных покупателей и более 200 ведущих индийских производителей драгоценных камней и ювелирных изделий. Эти экспоненты из разных вертикалей индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий были отобраны с большой тщательностью, учитывая их мастерство в производстве ряда продуктов мирового класса и их способность обслуживать различные рынки по всему миру».



Владимир Малахов, Rough&Polished





