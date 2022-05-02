Эксклюзив
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Mountain Province Diamonds сообщила о выручке в размере 66,7 млн долларов в первом квартале 2022 года
В своем сообщении алмазодобывающая компания заявила, что в первом квартале было продано всего 507 000 каратов алмазного сырья на общую сумму в размере 66,7 млн долларов США, в результате чего средняя стоимость карата составила 132 доллара США, что на 52% выше по сравнению со средней стоимостью в размере 86 долларов США за карат в четвертом квартале, но на 16% ниже по объему проданного сырья в натуральном выражении.
Увеличение средней стоимости алмазов в первом квартале отражало рост спроса на рынке алмазного сырья, а также уровень запасов в алмазодобывающей отрасли, который, как теперь считается, сводится только к операционным запасам.
В сообщении также говорится, что в первом квартале рудник Гачо Куэй пережил вспышку COVID-19 Omicron, которая привела к сбоям как в эксплуатации, так и в обслуживании. Эти два момента были в основном устранены, но в течение квартала производство было ниже ожиданий компании, поскольку скорость подачи руды через первичную дробилку по-прежнему была ниже запланированной.
Марк Уолл (Mark Wall), президент и генеральный директор Mountain Province Diamonds, прокомментировал: «Я очень рад видеть высокие финансовые показатели компании в первом квартале с рекордной скорректированной EBITDA в размере 44,6 млн канадских долларов за первые 3 месяца года. Вдобавок к высоким финансовым показателям компания закрыла младшую кредитную линию на сумму 50 млн долларов США, открытую своим крупнейшим акционером, и подготовила обновленный Технический отчет NI 43-101, в котором продемонстрирована чистая приведенная стоимость Mountain Province Diamonds в размере более 1,2 млрд канадских долларов. Эти достижения являются значительными шагами в направлении того, что должно стать поворотным годом для компании и всех ее акционеров. В будущем руководство компании сосредоточится на том, чтобы направлять деятельность оператора рудника для оптимизации работы и удовлетворения финансовых потребностей Mountain Province Diamonds».
Владимир Малахов, Rough&Polished