Mountain Province Diamonds сообщила о выручке в размере 66,7 млн долларов в первом квартале 2022 года

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Компания Mountain Province Diamonds, располагающая в рамках совместного предприятия с De Beers Canada долей в 49% в алмазном руднике Гачо Куэй (Gahcho Kué), расположенном в Северо-Западных территориях Канады, объявила о высоких финансовых результатах в первым квартале, закончившемся 31 марта 2022 года.

В своем сообщении алмазодобывающая компания заявила, что в первом квартале было продано всего 507 000 каратов алмазного сырья на общую сумму в размере 66,7 млн долларов США, в результате чего средняя стоимость карата составила 132 доллара США, что на 52% выше по сравнению со средней стоимостью в размере 86 долларов США за карат в четвертом квартале, но на 16% ниже по объему проданного сырья в натуральном выражении.

Увеличение средней стоимости алмазов в первом квартале отражало рост спроса на рынке алмазного сырья, а также уровень запасов в алмазодобывающей отрасли, который, как теперь считается, сводится только к операционным запасам.

В сообщении также говорится, что в первом квартале рудник Гачо Куэй пережил вспышку COVID-19 Omicron, которая привела к сбоям как в эксплуатации, так и в обслуживании. Эти два момента были в основном устранены, но в течение квартала производство было ниже ожиданий компании, поскольку скорость подачи руды через первичную дробилку по-прежнему была ниже запланированной.

Марк Уолл (Mark Wall), президент и генеральный директор Mountain Province Diamonds, прокомментировал: «Я очень рад видеть высокие финансовые показатели компании в первом квартале с рекордной скорректированной EBITDA в размере 44,6 млн канадских долларов за первые 3 месяца года. Вдобавок к высоким финансовым показателям компания закрыла младшую кредитную линию на сумму 50 млн долларов США, открытую своим крупнейшим акционером, и подготовила обновленный Технический отчет NI 43-101, в котором продемонстрирована чистая приведенная стоимость Mountain Province Diamonds в размере более 1,2 млрд канадских долларов. Эти достижения являются значительными шагами в направлении того, что должно стать поворотным годом для компании и всех ее акционеров. В будущем руководство компании сосредоточится на том, чтобы направлять деятельность оператора рудника для оптимизации работы и удовлетворения финансовых потребностей Mountain Province Diamonds».



Владимир Малахов, Rough&Polished





