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Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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04 апреля 2022
Комиссия ЮАР рекомендует провести уголовное расследование в отношении алмазодобывающей компании
Как сообщает издание Daily Maverick, этот шаг предоставил SSI эксклюзивные права на сбыт и продажу алмазов, произведенных совместным предприятием по объединению и совместному использованию ресурсов Pooling and Sharing Joint Venture (PSJV) между Alexkor и общиной Рихтерсвельд (Richtersveld).
Комиссия Zondo (судебная комиссия в ЮАР по расследованию заявлений о захвате государства, коррупции и мошенничестве в государственном секторе – прим. ред.) сообщила в своем отчете, что SSI получила контракт, хотя у нее не было лицензии на добычу алмазов. При этом утверждалось, что алмазы, продаваемые SSI, были сильно занижены в цене в ущерб сообществу Рихтерсвельд и компании Alexkor.
Местные торговцы алмазами якобы покупали алмазы Alexkor по сильно сниженным ценам и перепродавали их с большой наценкой.
Члены тендерного комитета Alexkor — Рафик Багус (Rafique Bagus), Роже Пол (Roger Paul) и Дункан Кораби (Duncan Korabie) — тоже попали под расследование.
«Рекомендуется, чтобы правоохранительные органы провели такие дополнительные расследования, которые могут быть необходимы с целью возможного привлечения Багуса, Пола и Кораби к ответственности за мошенничество… путем умышленного введения в заблуждение относительно соблюдения SSI требований тендера», — заявила, согласно Daily Maverick, комиссия, отметившая также, что решение Alexkor заняться угольным бизнесом и поставлять уголь компании Eskom было частью «стратегии компании Gupta, направленной на то, чтобы контролировать угольный бизнес Alexkor».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве