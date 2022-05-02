Эксклюзив
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Petra Diamonds заработала 86,1 млн долларов в ходе пятого тендерного цикла
В сообщении компании говорится, что пятый тендерный цикл включал продажу одного исключительного камня с рудника Куллинан (Cullinan) – голубого алмаза весом 13,74 карата.
Он был продан за 5,7 млн долларов в рамках партнерства с компанией Stargems, и при этом Petra Diamonds сохраняет за собой 50% прибыли от полученных бриллиантов в результате огранки этого алмаза за вычетом затрат.
«Как и ожидалось, эти цены были ниже того значительного роста цен, который мы наблюдали в ходе наших мартовских продаж, что отражает сезонный период спокойствия и сохраняющуюся неопределенность в отношении влияния конфликта на Украине, — сказал исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy). — Цены тем не менее остаются выше наших декабрьских тендерных уровней, что обеспечивает некоторую консолидацию на алмазном рынке, который продолжает оказывать поддержку этой тенденции».
Petra Diamonds сообщила, что цены на сопоставимые алмазы снизились на 23,7% по сравнению с четвертым тендером, проведенным в марте прошлого года, но выросли на 3,2% по отношению к третьему тендеру, проведенному в декабре 2021 года, при этом баланс движения цен объясняется ассортиментом продукции.
Высокий спрос снова был очевиден во всех категориях размеров и качества алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве