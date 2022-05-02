Petra Diamonds заработала 86,1 млн долларов в ходе пятого тендерного цикла

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Компания Petra Diamonds продала 635 806 каратов алмазов с четырех своих рудников в Южной Африке и Танзании за 86,1 млн долларов США в ходе пятого тендера 2022 финансового года.

В сообщении компании говорится, что пятый тендерный цикл включал продажу одного исключительного камня с рудника Куллинан (Cullinan) – голубого алмаза весом 13,74 карата.

Он был продан за 5,7 млн долларов в рамках партнерства с компанией Stargems, и при этом Petra Diamonds сохраняет за собой 50% прибыли от полученных бриллиантов в результате огранки этого алмаза за вычетом затрат.

«Как и ожидалось, эти цены были ниже того значительного роста цен, который мы наблюдали в ходе наших мартовских продаж, что отражает сезонный период спокойствия и сохраняющуюся неопределенность в отношении влияния конфликта на Украине, — сказал исполнительный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy). — Цены тем не менее остаются выше наших декабрьских тендерных уровней, что обеспечивает некоторую консолидацию на алмазном рынке, который продолжает оказывать поддержку этой тенденции».

Petra Diamonds сообщила, что цены на сопоставимые алмазы снизились на 23,7% по сравнению с четвертым тендером, проведенным в марте прошлого года, но выросли на 3,2% по отношению к третьему тендеру, проведенному в декабре 2021 года, при этом баланс движения цен объясняется ассортиментом продукции.

Высокий спрос снова был очевиден во всех категориях размеров и качества алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





