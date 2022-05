Christie's выставляет бриллиант «Свет Африки» на аукцион «Великолепные драгоценности» в Нью-Йорке

Фото: Christie’s

Аукционный дом Christie's выставляет бриллиант «Свет Африки» (The Light of Africa) оценочной стоимостью $11 000 000-$18 000 000 долларов) на аукцион «Великолепные драгоценности» 8 июня в Нью-Йорке, который пройдет в рамках недели роскоши от Christie's.«Свет Африки» - безупречный бриллиант изумрудной огранки D-цвета весом 103,49 карата с превосходной полировкой и симметрией. Он относится к категории редких алмазов типа IIa, которые составляют менее 2% от всех добываемых алмазов, что делает его одним из самых редких и ценных камней.В отчете Геммологического института Америки (Gemological Institute of America), который классифицировал «Свет Африки», отмечается, что он является бриллиантом высочайшего качества.Он был огранен из необработанного алмаза весом 299,3 карата, добытого на алмазном руднике Куллинан (Cullinan), принадлежащем Petra Diamonds. Исключительный драгоценный камень добыт, огранен и отполирован в Южной Африке.На руднике Куллинан были добыты одни из самых исторически значимых и сенсационных алмазов, в том числе «Великая Звезда Африки» (Great Star of Africa) и «Вторая Звезда Африки» (Second Star of Africa), которые оправлены в скипетр короля государя и корону Британской империи и являются частью достояния британского королевского дома.Бриллиант «Свет Африки» выставят для просмотра на женевской площадке Christie's 6-11 мая, 22-24 мая он будет экспонироваться аукционным домом в Гонконге, после чего вернется в Нью-Йорке, где будет выставлен 3-7 июня.