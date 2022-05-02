Открытие выставки Гохрана в Якутске

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27 апреля 2022 года в столице Республики Саха (Якутия) открылась выездная выставка ценностей Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации «Национальные сокровища России. Москва – Якутск. 2022», посвященная 100-летию образования Якутской АССР.

На выставке представлено более 90 уникальных экспонатов. Впервые одновременно будут представлены реплики (копии) регалий Российской империи: Большая Императорская Корона, Скипетр, Держава и другие исторические экспонаты, в том числе предметы прикладного ювелирного искусства страны. Многие из них не покидали стен Гохрана.

Среди представленных на выставке ценностей можно увидеть именные алмазы, названные в честь выдающихся деятелей Якутии – П. Ойунского, М. Аммосова, И. Барахова и С. Аржакова, а также крупные самородки золота, добытые в Республики Саха (Якутия), памятники декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения XIX-XX веков, изделия Московского экспериментального ювелирного завода и экспериментальной ювелирной лаборатории при Гохране России.

Помимо музейных ценностей жители Якутии могут увидеть уникальную коллекцию полноцветных ультрареалистических голограмм экспонатов Алмазного фонда России, который бесценны и не могут покинуть территорию Московского Кремля.

Выставка «Национальные сокровища России. Москва-Якутск. 2022» продлится до 18 мая 2022 года.



Галина Семенова для Rough&Polished





