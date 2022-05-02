Эксклюзив
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Открытие выставки Гохрана в Якутске
На выставке представлено более 90 уникальных экспонатов. Впервые одновременно будут представлены реплики (копии) регалий Российской империи: Большая Императорская Корона, Скипетр, Держава и другие исторические экспонаты, в том числе предметы прикладного ювелирного искусства страны. Многие из них не покидали стен Гохрана.
Среди представленных на выставке ценностей можно увидеть именные алмазы, названные в честь выдающихся деятелей Якутии – П. Ойунского, М. Аммосова, И. Барахова и С. Аржакова, а также крупные самородки золота, добытые в Республики Саха (Якутия), памятники декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения XIX-XX веков, изделия Московского экспериментального ювелирного завода и экспериментальной ювелирной лаборатории при Гохране России.
Помимо музейных ценностей жители Якутии могут увидеть уникальную коллекцию полноцветных ультрареалистических голограмм экспонатов Алмазного фонда России, который бесценны и не могут покинуть территорию Московского Кремля.
Выставка «Национальные сокровища России. Москва-Якутск. 2022» продлится до 18 мая 2022 года.
Галина Семенова для Rough&Polished