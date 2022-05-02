Эксклюзив
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Янтарный комбинат отмечен высокой государственной наградой
Этим летом Янтарный комбинат отмечает юбилей. Сегодня это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря.
Этим летом, с 16 по 19 июня, после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Светлогорске пройдет пятый Международный форум янтарной отрасли «Amberforum 2022». Называться он будет «Янтарь и здоровье человека», как пояснил генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин.
На форуме традиционно обсуждаются актуальные вопросы развития отрасли, происходит обмен опытом между экспертными и профессиональными сообществами.
АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче минерала, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков. Янтарный комбинат является предприятием полного цикла – от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.
Галина Семенова для Rough&Polished