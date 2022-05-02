Эксклюзив

Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности

Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...

02 мая 2022

Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда

Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...

25 апреля 2022

Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности

Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...

18 апреля 2022

Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

11 апреля 2022

«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере

Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...

04 апреля 2022

Янтарный комбинат отмечен высокой государственной наградой

Сегодня
Новости
Указом Президента РФ от 29.04.2022 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" коллектив Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех) награжден почётным знаком «За успехи в труде».
Этим летом Янтарный комбинат отмечает юбилей. Сегодня это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря.
Этим летом, с 16 по 19 июня, после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Светлогорске пройдет пятый Международный форум янтарной отрасли «Amberforum 2022». Называться он будет «Янтарь и здоровье человека», как пояснил генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин.
На форуме традиционно обсуждаются актуальные вопросы развития отрасли, происходит обмен опытом между экспертными и профессиональными сообществами.
АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче минерала, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков. Янтарный комбинат является предприятием полного цикла – от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции.
Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Галина Семенова для Rough&Polished


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