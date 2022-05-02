Янтарный комбинат отмечен высокой государственной наградой

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Указом Президента РФ от 29.04.2022 "О награждении государственными наградами Российской Федерации" коллектив Калининградского янтарного комбината (входит в структуру Госкорпорации Ростех) награжден почётным знаком «За успехи в труде».

Этим летом Янтарный комбинат отмечает юбилей. Сегодня это единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря.

Этим летом, с 16 по 19 июня, после двухлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса, в Светлогорске пройдет пятый Международный форум янтарной отрасли «Amberforum 2022». Называться он будет «Янтарь и здоровье человека», как пояснил генеральный директор Янтарного комбината Михаил Зацепин.

На форуме традиционно обсуждаются актуальные вопросы развития отрасли, происходит обмен опытом между экспертными и профессиональными сообществами.

АО «Калининградский янтарный комбинат» образовано 21 июля 1947 года на базе Кёнигсбергской янтарной мануфактуры. Янтарный комбинат – единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче минерала, расположенное в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых янтарных запасов. В 2013 году комбинат был передан под управление государственной корпорации Ростех. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря, что составило исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО «Биржа «Санкт-Петербург» и аукционах для переработчиков. Янтарный комбинат является предприятием полного цикла – от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Росэлектроника», «Швабе», Концерн Калашников и др. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.



Галина Семенова для Rough&Polished





