Эксклюзив
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
02 мая 2022
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
De Beers Forevermark с оптимизмом смотрит на блестящие перспективы празднования Акшая Трития
В настоящее время алмазный бренд имеет 14 эксклюзивных бутиков и 255 магазинов в Индии, расположенных на 60 рынках, и планирует расширить свое розничное присутствие за счет открытия 30 эксклюзивных бутиков к концу 2022 года.
Учитывая высокий спрос на бриллианты, празднование Акшая Трития в этом году будет многообещающим для De Beers Forevermark. Бренд сотрудничает с избранными авторизованными ритейлерами, разделяющими дух бренда De Beers Forevermark. Компания ожидает впечатляющих результатов работы, поскольку Акшая Трития создает благоприятный повод для самостоятельной покупки или подарка бриллиантов.
Комментируя предстоящий праздничный сезон, Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers India, сказал: «Акшая Трития — благоприятный повод для покупки ювелирных изделий, однако в этом году мы чувствуем, что праздник будет масштабнее, чем когда-либо, поскольку все рынки полностью открыты после пандемия. Это масштабное возвращение к прежнему состоянию для индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, и это связано с тем, что бриллианты и ювелирные изделия многое значат для индийского потребителя».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished