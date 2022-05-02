De Beers Forevermark с оптимизмом смотрит на блестящие перспективы празднования Акшая Трития

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Компания De Beers Forevermark с оптимизмом смотрит на приближающийся праздник Акшая Трития в Индии. Бренд позитивно оценивает перспективы высоких объемов продаж благодаря быстрому восстановлению экономики и продолжающемуся росту потребительского спроса, говорится в пресс-релизе компании.

В настоящее время алмазный бренд имеет 14 эксклюзивных бутиков и 255 магазинов в Индии, расположенных на 60 рынках, и планирует расширить свое розничное присутствие за счет открытия 30 эксклюзивных бутиков к концу 2022 года.

Учитывая высокий спрос на бриллианты, празднование Акшая Трития в этом году будет многообещающим для De Beers Forevermark. Бренд сотрудничает с избранными авторизованными ритейлерами, разделяющими дух бренда De Beers Forevermark. Компания ожидает впечатляющих результатов работы, поскольку Акшая Трития создает благоприятный повод для самостоятельной покупки или подарка бриллиантов.

Комментируя предстоящий праздничный сезон, Сачин Джайн (Sachin Jain), управляющий директор De Beers India, сказал: «Акшая Трития — благоприятный повод для покупки ювелирных изделий, однако в этом году мы чувствуем, что праздник будет масштабнее, чем когда-либо, поскольку все рынки полностью открыты после пандемия. Это масштабное возвращение к прежнему состоянию для индустрии драгоценных камней и ювелирных изделий, и это связано с тем, что бриллианты и ювелирные изделия многое значат для индийского потребителя».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





