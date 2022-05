Соглашение об экономическом партнерстве между Индией и ОАЭ вступило в силу с поставкой первых партий ювелирных изделий из Нью-Дели в Дубай

Церемония подписания Всеобъемлющего соглашения об экономическом партнерстве (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA) состоялась 1 мая в таможенном комплексе международного аэропорта Нью-Дели.

Это знаменательное соглашение вступило в силу после того, как из Нью-Дели в Дубай были отправлены первые три партии ювелирных изделий, которые получат доступ к рынку с нулевой пошлиной.

Церемония отправки проходила под председательством секретаря по делам торговли Индии Б.В.Р. Субраманьяма в присутствии генерального директора по делам внешней торговли Сантоша Кумара Саранги (Santosh Kumar Sarangi), торгового сосекретаря Випула Бансала (Vipul Bansal) и других высокопоставленных должностных лиц министерства торговли.

Ашок Сет (Ashok Seth), председатель северного регионального отделения Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) представлял на этом мероприятии GJEPC.

В своем выступлении Б.В.Р. Субраманьям сказал: «Соглашение между Индией и ОАЭ является первым всеобъемлющим двусторонним торговым соглашением за десятилетие, и оно увеличит поток товаров, услуг, инвестиций, технологий и возможностей трудоустройства для наших людей, обеспечивая сильные мультипликативные преимущества в таких секторах, как драгоценные камни и ювелирные изделия, кожаная промышленность, фармацевтика и сельское хозяйство».

Колин Шах (Colin Shah), председатель GJEPC, сказал: «Поздравляем всех наших экспортеров-членов — компании Hasmukh Parekh Jewellers, Emerald Jewel Industry India Ltd и Malabar Gold Private Ltd, —которым посчастливилось стать частью этого исторического события».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished