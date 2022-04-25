Первое заседание cовета «СПБ Юниоры»

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СПБ Биржа провела первое заседание cовета «СПБ Юниоры», являющегося совещательным органом биржи по выработке в данном сегменте предложений и рекомендаций по вопросам листинга (делистинга) ценных бумаг.

Участники избрали председателем cовета Андрея Новикова (Andrey Novikov), управляющего партнера «Поларктик Капитал» (Polarctic Capital).

«На сегодняшний день более 30 юниорных горных компаний заинтересовались потенциальным размещением акций в сегменте «СПБ Юниоры». Из них порядка 70% расположены на Дальнем Востоке, большинство запросов поступило из Якутии, – сообщил Роман Горюнов (Roman Goryunov), генеральный директор СПБ Биржи. – Значительная часть заинтересованных «юниоров» занимается разведкой россыпных месторождений золота, некоторые из них входят в состав средних и крупных горнодобывающих предприятий».

«Биржа создает инфраструктуру финансирования разработок горной отрасли, которой ранее в стране не существовало. И уникальность ее заключается в том, что финансированием разведывательных работ запасов смогут заниматься именно частные инвесторы, у которых ранее не было доступа к такому типу инвестиций, имеющему большой потенциал роста в силу ранней стадии развития эмитента» - отмечает Алексей Германович (Alexey Germanovich), член совета сегмента «СПБ Юниоры».

Юниорный сегмент – это новая возможность для собственников юниоров-недропользователей месторождений золота, алмазов и других твердых полезных ископаемых получить инвестиции в свои предприятия от квалифицированных инвесторов российского рынка ценных бумаг, среди которых могут быть как профессиональные, так и розничные инвесторы – физические лица.

Перед включением в листинг юниор проходит квалифицирующую процедуру, в ходе которой отбираются лучшие компании с наиболее квалифицированными командами, с хорошим уровнем разведанности месторождений и высоким качеством проектов их разведки и разработки, подтвержденными независимой экспертизой по российским и международным стандартам.

Первое размещение в сегменте «СПБ Юниоры» планируется в июне этого года.

В мире насчитывается 4 международные юниорные биржи, в общей сложности на них представлены акции более 2000 юниоров. Общая капитализация международного рынка юниоров превышает более 70 млрд USD.



Алекс Шишло для Rough&Polished





