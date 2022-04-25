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28 марта 2022
Проектный офис развития Арктики может принять участие в консультациях с саамами по проекту разработки Колмозерского месторождения лития
Об этом 27 апреля сообщил председатель правления ПОРА Николай Доронин, комментируя сообщение о том, что «Норникель» и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве.
Особое внимание требуется уделить организации взаимодействия с местными сообществами коренных жителей. Ловозерский район, где находится месторождение, является местом проживания и традиционного хозяйствования саамов, коренного народа Кольского полуострова. «При проектировании и разработке месторождения необходимо оценить все последствия для экономической и этно-культурной деятельности сообществ саамов. Широкие консультации, изучения, экспертиза — это стандартная международная практика, позволяющая заложить основы доверительных отношений»,— поясняет Николай Доронин.
У «Норникеля» есть богатый опыт по взаимодействию с коренными народами на основании международных стандартов и согласно корпоративной политике в отношении прав коренных народов.
В свою очередь, Проектный офис развития Арктики также имеет наработки в этой области. Эксперты ПОРА участвовали в этнологической экспертизе по итогам разлива дизтоплива в Норильске в мае 2020 года, в консультациях по программе переселения и развития поселка Тухард и других подобных проектах.
Соглашение, подписанное 25 апреля 2022 года, в том числе предполагает взаимодействие двух компаний в планируемом освоении литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области, которое содержит до 18,9% отечественных запасов лития. Сейчас оно находится в нераспределенном фонде. Аналитики ожидают, что правительство РФ может принять решение о выставлении его на аукцион до конца текущего года, однако эти планы официально не подтверждены.
«Норникель» и «Росатом» предполагают создать совместное предприятие на паритетных основаниях, которое сможет участвовать в аукционе на получение лицензии на разработку месторождения.
Владимир Малахов, Rough&Polished