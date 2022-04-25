Проектный офис развития Арктики может принять участие в консультациях с саамами по проекту разработки Колмозерского месторождения лития

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Проектный офис развития Арктики может принять участие в процессе предварительных консультаций с представителями саамов, их ассоциациями и общественными организациями, которые инициирует «Норникель» по планируемому проекту разработки Колмозерского месторождения лития.

Об этом 27 апреля сообщил председатель правления ПОРА Николай Доронин, комментируя сообщение о том, что «Норникель» и «Росатом» заключили соглашение о сотрудничестве.

Особое внимание требуется уделить организации взаимодействия с местными сообществами коренных жителей. Ловозерский район, где находится месторождение, является местом проживания и традиционного хозяйствования саамов, коренного народа Кольского полуострова. «При проектировании и разработке месторождения необходимо оценить все последствия для экономической и этно-культурной деятельности сообществ саамов. Широкие консультации, изучения, экспертиза — это стандартная международная практика, позволяющая заложить основы доверительных отношений»,— поясняет Николай Доронин.

У «Норникеля» есть богатый опыт по взаимодействию с коренными народами на основании международных стандартов и согласно корпоративной политике в отношении прав коренных народов.

В свою очередь, Проектный офис развития Арктики также имеет наработки в этой области. Эксперты ПОРА участвовали в этнологической экспертизе по итогам разлива дизтоплива в Норильске в мае 2020 года, в консультациях по программе переселения и развития поселка Тухард и других подобных проектах.

Соглашение, подписанное 25 апреля 2022 года, в том числе предполагает взаимодействие двух компаний в планируемом освоении литиевого месторождения Колмозерское в Мурманской области, которое содержит до 18,9% отечественных запасов лития. Сейчас оно находится в нераспределенном фонде. Аналитики ожидают, что правительство РФ может принять решение о выставлении его на аукцион до конца текущего года, однако эти планы официально не подтверждены.

«Норникель» и «Росатом» предполагают создать совместное предприятие на паритетных основаниях, которое сможет участвовать в аукционе на получение лицензии на разработку месторождения.



Владимир Малахов, Rough&Polished





