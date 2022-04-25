Запуск приложения iTraceiT для комплексного отслеживания алмазов и бриллиантов, драгоценных камней и ювелирных изделий

Сегодня Новости

iTraceiT, бельгийский поставщик инновационных технологий и услуг, разработавший комплексное приложение на основе блокчейна для отслеживания бриллиантов и алмазов, драгоценных камней и ювелирных изделий, проведет его официальный запуск 3 мая на Antwerpsche Diamantkring (Антверпенская биржа необработанных алмазов), в самом сердце алмазного района Антверпена.

«Недавно мы стали свидетелями того, как несколько отраслевых организаций и поставщиков услуг объявили о разработке продуктов, касающихся прослеживаемости. Это действительно захватывающе, поскольку подчеркивает, что осведомленность отрасли растет и что решения для отслеживания в настоящее время находятся в центре внимания. Однако производителям и торговцам алмазами и бриллиантами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями нужны надежные гарантии того, что их решение по отслеживанию является автономным и неаффилированным и охватывает продукцию на всем протяжении цепочки поставок, от сырья до готовой продукции», - пояснил директор по маркетингу и продажам iTraceiT Шавит Гайстман (Shavit Gaistman).

Одним из выдающихся и отличительных качеств iTraceiT является то, что размеры не имеют значения для приложения. «Мелкие бриллианты и меле составляют основную часть бриллиантов, производимых, продаваемых и оправляемых в ювелирные изделия по всему миру. Наше решение, основанное на блокчейне, работает с бриллиантами и драгоценными камнями любого размера, а также с бриллиантами весом менее 0,25 карата. iTraceiT может отслеживать любой камень в процессе производства, будь то камень весом 2,00 или 0,02 карата!””, - сказал Гайстман.

«Мы живем в трудные времена! Правительства, банки и финансовые учреждения, торговые организации и НПО, оптовые и розничные клиенты и, что не менее важно, конечные потребители - все они требуют, чтобы происхождение алмазов и драгоценных камней было кристально прозрачным и чистым. Интегрируя приложение iTraceiT в свои бизнес-модели, отраслевые операторы на всех уровнях цепочки поставок получают возможность удовлетворить спрос рынка на прослеживаемость!», - сказал генеральный директор iTraceiT Фредрик Дегриз Fredrik Degryse.



Алекс Шишло для Rough&Polished





