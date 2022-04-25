Эксклюзив
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Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
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Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
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Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Запуск приложения iTraceiT для комплексного отслеживания алмазов и бриллиантов, драгоценных камней и ювелирных изделий
«Недавно мы стали свидетелями того, как несколько отраслевых организаций и поставщиков услуг объявили о разработке продуктов, касающихся прослеживаемости. Это действительно захватывающе, поскольку подчеркивает, что осведомленность отрасли растет и что решения для отслеживания в настоящее время находятся в центре внимания. Однако производителям и торговцам алмазами и бриллиантами, драгоценными камнями и ювелирными изделиями нужны надежные гарантии того, что их решение по отслеживанию является автономным и неаффилированным и охватывает продукцию на всем протяжении цепочки поставок, от сырья до готовой продукции», - пояснил директор по маркетингу и продажам iTraceiT Шавит Гайстман (Shavit Gaistman).
Одним из выдающихся и отличительных качеств iTraceiT является то, что размеры не имеют значения для приложения. «Мелкие бриллианты и меле составляют основную часть бриллиантов, производимых, продаваемых и оправляемых в ювелирные изделия по всему миру. Наше решение, основанное на блокчейне, работает с бриллиантами и драгоценными камнями любого размера, а также с бриллиантами весом менее 0,25 карата. iTraceiT может отслеживать любой камень в процессе производства, будь то камень весом 2,00 или 0,02 карата!””, - сказал Гайстман.
«Мы живем в трудные времена! Правительства, банки и финансовые учреждения, торговые организации и НПО, оптовые и розничные клиенты и, что не менее важно, конечные потребители - все они требуют, чтобы происхождение алмазов и драгоценных камней было кристально прозрачным и чистым. Интегрируя приложение iTraceiT в свои бизнес-модели, отраслевые операторы на всех уровнях цепочки поставок получают возможность удовлетворить спрос рынка на прослеживаемость!», - сказал генеральный директор iTraceiT Фредрик Дегриз Fredrik Degryse.
Алекс Шишло для Rough&Polished