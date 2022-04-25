В Архангельской области нашли крупный алмаз необычной облачной формы

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(ТАСС) - Алмаз массой 92,34 карата облачной формы найден на месторождении имени М. В. Ломоносова в Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе "Севералмаза". Он занимает второе место по величине среди добытых на месторождении.

"Добыт алмаз, который занял второе место в рейтинге крупных находок нашего месторождения. Его масса - 92,34 карата. Уникальность этого кристалла в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы", - сказали в пресс-службе.

Форма алмаза очень необычна. "Я такого еще не встречал даже в научной литературе. Это, наверное, и является особенностью нашего месторождения. Еще мне кажется, что, скорее всего, этот камень вряд ли пойдет на продажу, а останется в музее, очень бы хотелось. Сросток в таком весе и с таким количеством мелких алмазов не каждый день попадается", - приводит пресс-служба слова инженера-минералога 1 категории Олега Бойко.

Самым крупным алмазом, добытым на месторождении, считается кристалл 106,6 карат.

Архангельская область - единственное место в Европе, где сегодня добывают алмазы. В активной разработке в регионе находятся два месторождения, месторождение имени Ломоносова расположено в Приморском районе в 100 км от Архангельска, его разрабатывает компания "Севералмаз".



