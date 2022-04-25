Эксклюзив
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
В Архангельской области нашли крупный алмаз необычной облачной формы
"Добыт алмаз, который занял второе место в рейтинге крупных находок нашего месторождения. Его масса - 92,34 карата. Уникальность этого кристалла в том, что это сросток-облако из огромного числа алмазов различной формы", - сказали в пресс-службе.
Форма алмаза очень необычна. "Я такого еще не встречал даже в научной литературе. Это, наверное, и является особенностью нашего месторождения. Еще мне кажется, что, скорее всего, этот камень вряд ли пойдет на продажу, а останется в музее, очень бы хотелось. Сросток в таком весе и с таким количеством мелких алмазов не каждый день попадается", - приводит пресс-служба слова инженера-минералога 1 категории Олега Бойко.
Самым крупным алмазом, добытым на месторождении, считается кристалл 106,6 карат.
Архангельская область - единственное место в Европе, где сегодня добывают алмазы. В активной разработке в регионе находятся два месторождения, месторождение имени Ломоносова расположено в Приморском районе в 100 км от Архангельска, его разрабатывает компания "Севералмаз".