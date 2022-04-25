Galileo Resources начала разведку золота и лития в Зимбабве

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Компания Galileo Resources начала геологоразведочные работы на своих проектах по добыче золота и лития на юго-западе Зимбабве.

Galileo Resources подписала контракт с компанией Xcalibur Airborne Geophysics на проведение магнитных и радиометрических съемок с воздуха на золотом проекте Булавайо (Bulawayo) с целью выявления наиболее перспективных участков.

«В рамках нашего золотого проекта в Булавайо аэрогеофизическая съемка уже идет полным ходом над регионом, где имеется множество небольших и средних исторических рудников с высоким содержанием золота, — сказал председатель компании Колин Берд. — Наша работа будет направлена на выявление структурных особенностей известных месторождений и выявление потенциальных расширений этих зон в границах нашего лицензионного участка, а также на поиск новых целей под тонким слоем почвы, скрытых от прежних поисковиков».

Galileo Resources также сообщила, что в ближайшее время планируется начать разведывательное картирование и посещение места отбора проб на литиевом проекте Камативи (Kamativi).

Согласно компании, ею была начата работа по получению разрешений для подготовки к более продвинутой разведке в ближайшие недели и месяцы, которая направлена на ускорение начала поверочного бурения.

У Galileo Resources есть возможность получить первоначальную долю в 51% в этих двух проектах, потратив 1,5 млн долларов США на разведку.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





