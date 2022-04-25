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28 марта 2022
В 2021 году продажи алмазов компанией Lucapa Diamond превысили 13 млн австралийских долларов
Председатель совета директоров компании Майлз Кеннеди (Miles Kennedy) объяснил рост продаж высокими операционными показателями и возрождением алмазного рынка после сбоев, вызванных пандемией Covid-19.
Приходящаяся на долю Lucapa Diamond прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation And Amortization, EBITDA) за год составила 22,3 млн австралийских долларов по сравнению с убытком в размере 400 000 австралийских долларов в предыдущем году, что представляет собой существенное восстановление выручки в размере около 22,7 млн австралийских долларов в годовом исчислении.
По его словам, в рамках добычи рядового алмазного сырья компанией Lucapa Diamond общая средняя цена одного карата алмазов достигла 2 150 австралийских долларов, что более чем в десять раз выше, чем в среднем по всему миру.
Добыча алмазов на обоих рудниках увеличилась на 54%, до 57 065 каратов в 2021 году по сравнению с 37 125 каратами, добытыми в предыдущем году.
Добыча алмазов на Луло выросла на 4%, достигнув 24 595 каратов, при этом в общей сложности было добыто 783 камня весом более 4,8 карата. Среди них 261 камень весом более 10,8 карата.
В 2021 году на руднике Мотаэ было добыто 32 470 каратов алмазов, что представляет собой новый годовой рекорд и увеличение на 141% по сравнению с предыдущим годом, затронутым пандемией.
При этом обнаружено 628 камней весом более 4,8 карата, из которых 168 были особо крупного размера, сообщила Lucapa Diamond.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве