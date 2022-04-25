Эксклюзив
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
Вчера
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Mountain Province сохраняет сотрудничество с Integrous Communications
«С их многолетним опытом оказания помощи таким компаниям, как Mountain Province, мы выбрали Integrous Communications в качестве консультанта. Их глубокие связи и отраслевой опыт обеспечивают нам лучшую в своем классе поддержку для информирования существующих и новых акционеров о наших корпоративных и операционных успехах», - заявил Марк Уолл (Mark Wall), генеральный директор Mountain Province.
Integrous Communications поможет Mountain Province донести информацию о своих корпоративных, финансовых и инвестиционных разработках до нынешних акционеров и потенциальных инвесторов, одновременно повышая осведомленность об истории компании на рынках капитала.
«Недавние достижения Mountain Province и будущие инициативы по росту как в области добычи, так и в области разведки обеспечивают идеальную основу для Integrous, чтобы помочь в расширении осведомленности о Mountain Province. Мы с нетерпением ожидаем оказания помощи во всех аспектах инициатив руководства по корпоративным коммуникациям и связям с инвесторами", - заявил Ричард Мэтьюз, управляющий партнер от Integrous Communications.
Алекс Шишло для Rough&Polished