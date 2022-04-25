Mountain Province сохраняет сотрудничество с Integrous Communications

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Mountain Province Diamonds Inc. объявила, что оставляет компанию Integrous Communications в качестве своего консультанта по связям с инвесторами.

«С их многолетним опытом оказания помощи таким компаниям, как Mountain Province, мы выбрали Integrous Communications в качестве консультанта. Их глубокие связи и отраслевой опыт обеспечивают нам лучшую в своем классе поддержку для информирования существующих и новых акционеров о наших корпоративных и операционных успехах», - заявил Марк Уолл (Mark Wall), генеральный директор Mountain Province.

Integrous Communications поможет Mountain Province донести информацию о своих корпоративных, финансовых и инвестиционных разработках до нынешних акционеров и потенциальных инвесторов, одновременно повышая осведомленность об истории компании на рынках капитала.

«Недавние достижения Mountain Province и будущие инициативы по росту как в области добычи, так и в области разведки обеспечивают идеальную основу для Integrous, чтобы помочь в расширении осведомленности о Mountain Province. Мы с нетерпением ожидаем оказания помощи во всех аспектах инициатив руководства по корпоративным коммуникациям и связям с инвесторами", - заявил Ричард Мэтьюз, управляющий партнер от Integrous Communications.



Алекс Шишло для Rough&Polished





