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04 апреля 2022
Архангельские ученые осваивают новый метод поиска алмазов в Арктике
Цель масштабного научного исследования – создание карты алмазоносности как северных, так и южных районов нашего региона, пишет mk.ru.
По словам Елены Агашевой, старшего научного сотрудника Института геологии и минералогии Сибирского отделения РАН, что благодаря гранту ученые разработали новый метод, позволяющий оценивать алмазоносность площадей.
При поиске новых месторождений алмазов геологи отбирают пробы осадочных пород из рек и ручьёв. В пробах содержатся тяжёлые минералы, в том числе в них могут попадать все основные минералы-индикаторы кимберлита. Далее ученые проводят химический анализ минералов и определяют, мог ли быть этот кимберлит алмазоносным.
Самый информативный минерал-индикатор – это гранат. Именно анализ его состава позволяет определять основные, фундаментальные характеристики кимберлитовой трубки.
При помощи новой методики исследователи могут полностью реконструировать процессы, происходившие в породах литосферной мантии от периода 2,8–3 млрд лет назад до момента образования кимберлитовой трубки – 390–360 млн лет назад.
Они выделяют типы процессов, которые могли происходить одновременно с образованием алмазов. Эта информация – ключ к пониманию того, почему одни кимберлитовые трубки алмазоносные, а другие – нет. Производственные компании, занимающиеся поисками алмазов в Арктике, могут успешно использовать этот метод.
Алекс Шишло для Rough&Polished