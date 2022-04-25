Япония разработала двухдюймовые алмазные пластины для квантовой памяти

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Исследователи из Японии разработали новый метод изготовления двухдюймовых алмазных пластин, которые можно использовать для создания квантовой памяти. Сверхвысокая чистота алмаза позволяет хранить ошеломляющий объем данных, эквивалентный одному миллиарду дисков Blu-Ray.

Алмаз — один из самых перспективных материалов для практических систем квантовых вычислений, включая память. До сих пор ученым приходилось создавать либо большие алмазные пластины со слишком большим количеством азота, либо сверхчистые алмазные пластины, которые слишком малы, чтобы их можно было использовать для хранения данных.

Но теперь исследователи из Университета Сага (Saga University) и компании Adamant Namiki Precision Jewellery Co. в Японии разработали новый метод изготовления алмазных пластин сверхвысокой чистоты, которые достаточно велики для практического использования и обладают такой огромной плотностью данных, что теоретически могут хранить эквивалент миллиард дисков Blu-Ray.

Один Blu-Ray может хранить до 25 ГБ данных, что означает, что такая алмазная пластина должна хранить колоссальные 25 эксабайт данных. Компания называет эти вафли Kenzan Diamond.

Исследовательская группа надеется коммерциализировать эти алмазные пластины в 2023 году и уже работает над удвоением диаметра до 10 см (4 дюйма). Суть в том, что эти алмазные пластины имеют концентрацию азота менее трех частей на миллиард, что делает их невероятно чистыми. Для этого требуется новая технология производства.

Исследование будет представлено на Международной конференции по технологии производства составных полупроводников (International Conference on Compound Semiconductor Manufacturing Technology) в мае этого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





