Эксклюзив
Игорь Куличик: алмазный рынок сейчас в начальной фазе турбулентности
Игорь Куличик - известный эксперт в сфере алмазного рынка. Проработал 20 лет в алмазной отрасли: 2002-2017 - CFO АЛРОСА, 2018-2022 - член совета директоров АГД Даймондс. Член совета директоров промышленных и финансовых групп России. В своём интервью...
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Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
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Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
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04 апреля 2022
Япония разработала двухдюймовые алмазные пластины для квантовой памяти
Алмаз — один из самых перспективных материалов для практических систем квантовых вычислений, включая память. До сих пор ученым приходилось создавать либо большие алмазные пластины со слишком большим количеством азота, либо сверхчистые алмазные пластины, которые слишком малы, чтобы их можно было использовать для хранения данных.
Но теперь исследователи из Университета Сага (Saga University) и компании Adamant Namiki Precision Jewellery Co. в Японии разработали новый метод изготовления алмазных пластин сверхвысокой чистоты, которые достаточно велики для практического использования и обладают такой огромной плотностью данных, что теоретически могут хранить эквивалент миллиард дисков Blu-Ray.
Один Blu-Ray может хранить до 25 ГБ данных, что означает, что такая алмазная пластина должна хранить колоссальные 25 эксабайт данных. Компания называет эти вафли Kenzan Diamond.
Исследовательская группа надеется коммерциализировать эти алмазные пластины в 2023 году и уже работает над удвоением диаметра до 10 см (4 дюйма). Суть в том, что эти алмазные пластины имеют концентрацию азота менее трех частей на миллиард, что делает их невероятно чистыми. Для этого требуется новая технология производства.
Исследование будет представлено на Международной конференции по технологии производства составных полупроводников (International Conference on Compound Semiconductor Manufacturing Technology) в мае этого года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished