Консорциум Aura Blockchain и компания Sarine Technologies устанавливают новый стандарт в отслеживании бриллиантов

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Компания Sarine Technologies Ltd объявила, что консорциум Aura Blockchain, основанный компаниями LVMH, Prada Group, Cartier, частью Richemont и OTB Group, решил стать партнером Sarine Technologies в рамках решения Sarine Diamond JourneyTM по отслеживанию бриллиантов и формированию данных о них для платформы Aura Blockchain.

Благодаря этому единственному в своем роде партнерству по отслеживанию бриллиантов консорциум с участием многих заинтересованных сторон закладывает самые первые основы для лучших в своем классе стандартов отслеживаемости продукции от сырья до готового продукта, применяемых в секторе предметов роскоши.

Sarine Technologies была выбрана консорциумом Aura Blockchain для обеспечения полной отслеживаемости движения бриллиантов по всей цепочке поставок, от добычи до огранки и вставки в ювелирные изделия. Решение Sarine Diamond JourneyTM по отслеживанию основано на данных, независимо и автоматически генерируемых в его рамках системами с поддержкой «Интернета вещей», которые используются на протяжении всего конвейера многими ведущими производителями и перерабатывающими предприятиями, не прибегая к неподдающимся проверке декларативным входным данным.

Даниэла Отт (Daniela Ott), генеральный секретарь Aura Blockchain, сказала: «Существует идеальная синергия между Aura Blockchain и Sarine Technologies. Сотрудничая с Sarine Technologies в рамках комплексной технологии отслеживания Sarine, мы создаем единственное в своем роде технологическое решение со значительной добавленной стоимостью как для брендов класса люкс, так и для их клиентов. Это новое решение обеспечит полную прозрачность истории поиска продуктов и поддающуюся проверке документацию о подлинности, что имеет ключевое значение для укрепления доверия потребителей к брендам и развития долгосрочных отношений, которые играют решающую роль в сегодняшнем быстро развивающемся рынке розничной торговли. Мы ожидаем, что к нашему уникальному консорциуму вскоре присоединятся другие ведущие бренды класса люкс».

Дэвид Блок (David Block), генеральный директор Sarine Technologies, прокомментировал: «Для меня большая честь быть выбранным партнером уважаемого консорциума Aura Blockchain, созданного ведущими брендами в сфере предметов роскоши. Это новое начинание позволит производящим их глобальным брендам извлечь выгоду из нашего уникального комплексного решения для фактической отслеживаемости, чтобы повысить прозрачность цепочки поставок и тем самым повысить доверие потребителей. Наше решение дает ювелирным домам возможность внедрить решение для отслеживания, основанное на технологии блокчейна, которое легко масштабируется и отличается низкими накладными расходами для всех их поставщиков в цепочке создания стоимости бриллиантов от горной добычи до розницы».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





