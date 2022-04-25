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04 апреля 2022
Рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз Anglo American на позитивный
В сообщении агентства говорится, что изменение прогноза свидетельствует о росте производства Anglo American и ее сохраняющемся консервативном финансовом профиле.
«Мы считаем, что Anglo American находится в лучшем положении, чем ее конкуренты, для глобального перехода к надёжному энергоснабжению в долгосрочной перспективе благодаря улучшению производственной диверсификации за счет запуска нового медного рудника в 2022 году и проекта по производству питательных веществ для сельскохозяйственных культур, который находится в стадии разработки в среднесрочной перспективе, а также принимая во внимание существующий диверсифицированный товарный портфель», — отмечает Fitch Ratings.
«Рейтинг поддерживается сильным генерированием денежных потоков в среднесрочной перспективе благодаря благоприятной конъюнктуре цен на сырьевые товары, постоянному вниманию к операционным улучшениям по всему бизнесу и масштабному росту по сравнению с аналогичными компаниями за счет расширения новых и существующих месторождений в ближайшие годы и за счет новых технологий».
Агентство также отметило, что рыночные основы для металлов платиновой группы (МПГ), меди, железной руды и алмазов благоприятны, поскольку рост спроса удовлетворяется за счет ограниченности дополнительного предложения.
«Цены демонстрировали продолжающийся восходящий импульс с начала года, повышая ожидания доходов и создавая существенную финансовую гибкость», — отмечает Fitch Ratings.
В сообщении агентства также говорится, что средняя цена реализации алмазов для компании De Beers, входящей в Anglo American, ожидается на уровне 155 долларов США за карат в 2022 году и 160 долларов США за карат в период с 2023 по 2024 год.
Цены корзины МПГ прогнозируются на уровне 2 600 долларов США за унцию в 2022 году, 1 950 долларов США за унцию в 2023 году и 1 750 долларов США за унцию в 2024 году.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве