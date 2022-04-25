Lucapa Diamond: положительные результаты работы на рудниках в Анголе и Лесото

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Компания Lucapa Diamond, зарегистрированная на Австралийской бирже ценных бумаг (Australian Securities Exchange, ASX), продемонстрировала высокие результаты работы в первом квартале на принадлежащем ей на 40% руднике Луло (Lulo) в Анголе и на принадлежащем ей на 70% руднике Мотаэ (Mothae) в Лесото.

В сообщении компании говорится, что рудник Луло нарастил добычу алмазов на 12%, до 5 227 каратов по сравнению с 4 655 каратами в первом квартале 2021 года.

Алмазное сырье, добытое на Луло, включало 50 камней весом более 10,8 карата, самый крупный из которых был весом 98 каратов.

На Луло были также извлечены несколько камней розового и желтого цветов.

В течение квартала с рудника Луло было продано 2 597 каратов алмазов, и выручка компании составила 7,1 млн долларов США при средней цене одного карата 2 735 долларов.

Lucapa также сообщила, что за квартал добыча алмазов на руднике Mothae выросла на 55%, до 8 145 каратов по сравнению с 5 264 каратами годом ранее.

Алмазы, произведенные на Мотаэ, включают 59 особых камней, самым крупным из которых был камень низкого качества весом 124 карата.

Lucapa Diamond сообщила, что в течение квартала с рудника Мотаэ было продано 8 485 каратов алмазов и получен доход в размере 5,9 млн долларов США при средней цене одного карата 693 доллара.

«Первый квартал был подкреплен продолжающимся ростом цен на алмазы до рекордных индексных уровней, положительными операционными показателями и укреплением баланса Lucapa Diamond, — сказал управляющий директор компании Стивен Везеролл (Stephen Wetherall). — Мы считаем, что недавнее снижение цен на алмазы из-за геополитических факторов будет временным, поскольку фундаментальные показатели сектора природных алмазов остаются сильными, а потребительский спрос, по прогнозам, превысит доступное предложение алмазного сырья».

В первом квартале баланс денежных средств и дебиторской задолженности Lucapa Diamond вырос на 41%, до 17,8 млн австралийских долларов по сравнению с 12,6 млн австралийских долларов годом ранее.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





