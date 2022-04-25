Силуанов допустил возможность выкупа алмазов АЛРОСА в Гохран

Сегодня Новости

(INTERFAX.RU) - Министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил закупки в Гохран алмазного сырья АЛРОСА, произведенного в этом году.

"Мы не исключаем возможность закупки в Гохран алмазов, которые производит АЛРОСА в этом году. Суммы будут определены позже", - сказал министр журналистам.

Опция выкупа продукции АЛРОСА рассматривалась Минфином как антикризисная мера во время пандемии, когда продажи алмазного сырья остановились по всему миру из-за транспортных ограничений. Речь шла о сделке на сумму до $500 млн. Однако во второй половине 2020 года спрос на ювелирные изделия наладился, и АЛРОСА отказалась от сделки с Гохраном. Компания отмечала, что такой выкуп в силу законодательных условий мог пройти по цене существенно ниже рыночной.

В кризис 2008-2009 годов, когда спотовые продажи алмазов не осуществлялись почти 9 месяцев, Гохран выкупил у АЛРОСА продукцию на $1 млрд. С тех пор подобные масштабные закупки не осуществлялись, самая большая сделка была в 2012 году на $250 млн.



