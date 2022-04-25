Голубой бриллиант Cullinan продан за колоссальные 450,9 млн гонконгских долларов на аукционе Sotheby’s в Гонконге

Фото: Sotheby's

Голубой бриллиант «Куллинан» (Cullinan) компании De Beers был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге за 450,9 млн гонконгских долларов. Необычный ярко-голубой камень весом 15,1 карата был продан вечером 27 апреля 2022 года неназванному покупателю.Голубые бриллианты такого типа исключительно редки, так как на аукционы за все время их проведения поступило всего пять камней весом более 10 каратов. До сегодняшнего дня ни один из них не превышал 15 каратов, что уже делает этот безупречный драгоценный камень знаковым событием.Голубой бриллиант был огранен из необработанного камня, обнаруженного в апреле 2021 года. Этот камень стал самым большим ярким голубым бриллиантом, когда-либо появлявшимся на аукционе, и самым большим ярко-голубым бриллиантом ступенчатой огранки без внутренних включений, который когда-либо оценивался Геммологическим институтом Америки (Gemological Institute of America, GIA).Алмаз был обнаружен на руднике Куллинан в Южной Африке в 2021 году, одном из очень немногих источников чрезвычайно редких голубых алмазов в мире.