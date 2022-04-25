Petra Diamonds обдумывает «ответственный» выход из алмазодобывающего производства на руднике Коффифонтейн

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Компания Petra Diamonds рассматривает возможность ответственного выхода из своих инвестиций в производство по добыче алмазов на руднике Коффифонтейн (Koffiefontein) в Южной Африке.

У рудника Коффифонтейн есть текущий план горных работ на 2025 финансовый год, и уже начался процесс корректировки масштабов производства, который, вероятно, потребует сокращения численности персонала.

Этот процесс, по словам компании, направлен на обеспечение устойчивой работы рудника до завершения его плана горных работ.

«Учитывая общую ресурсную базу в размере около 5,25 млн каратов алмазного сырья по состоянию на 30 июня 2021 года, в том числе 1,11 млн каратов выявленных подземных ресурсов, другой владелец будет иметь возможность продлить срок службы рудника, — говорится в сообщении Petra Diamonds. — В центре внимания процесса утилизации рудника будет выявление технически и финансово подходящего покупателя, который потенциально может раскрыть дополнительную ценность Коффифонтейна».

Если в ходе этого процесса не будет найден подходящий покупатель, горнодобывающая компания заявила, что обязуется ответственно эксплуатировать рудник в соответствии с текущим планом жизненного цикла рудника, прежде чем приступить к программе его вывода из эксплуатации, реабилитации и закрытия.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





