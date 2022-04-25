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28 марта 2022
Ангола открывает новые геонаучную и алмазную лаборатории
Геонаучная лаборатория, принадлежащая Геологическому институту Анголы (Instituto Geológico de Angola, IGEO), будет проводить геофизический анализ в таких областях, как петрология и минералогия, геохимия, гидрология и геотехника, сообщает издание Energy Capital and Power.
«Эта современная лаборатория включает в себя аналитическое оборудование, которое позволяет ей обеспечивать высочайшую степень точности и наиболее достоверные результаты анализа образцов горных пород, минералов, почвы, воды, а также 78 элементов периодической таблицы», — говорится в сообщении.
Национальная алмазная лаборатория Анголы (National Diamond Laboratory of Angola), которая принадлежит национальной алмазной компании Анголы Endiama и построена в партнерстве с IGEO, будет поддерживать работы по анализу в области петрологии, минералогии и геохимии.
Она будет использоваться для анализа образцов кимберлитового и аллювиального материала в рамках геологоразведочных работ в этой южноафриканской стране.
Министр по делам полезных ископаемых Анголы Диамантино Азеведо (Diamantino Azevedo), который официально открыл два научных объекта, сказал, что реформы, проведенные в горнодобывающем секторе Анголы, способствовали общему улучшению деловой среды.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве