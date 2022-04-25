MIUZ Diamonds представила коллекции помолвочных украшений

Фото: MIUZ Diamonds

Модные тенденции на помолвочные кольца меняются ежегодно. Если раньше считалось, что самое важное — размер бриллианта, то сейчас — минимализм и лаконичность.Мастера MIUZ Diamonds в коллекциях Brilliance и Solo 1920 отразили именно этот тренд: перенесли акцент с массивности на безупречное сияние драгоценных камней и минималистичные оправы.Классический вариант помолвочного кольца — украшение с одиночным бриллиантом. Ювелиры MIUZ Diamonds думают так же, поэтому создали коллекцию Solo 1920, в которую входят преимущественно кольца с одиночным камнем и крапановой закрепкой, которая приподнимает бриллиант и дает свету проходить сквозь него, создавая максимальное свечение. Цифры 1920 в названии коллекции — дата основания MIUZ Diamonds и отличительный знак надежности и эксклюзивности.В коллекции Brilliance представлены украшения с бриллиантовой дорожкой — вторая по популярности модель помолвочных колец. Минималистичный дизайн состоит всего из двух элементов: белое, желтое или красное золото и бриллианты, расположенные в ряд по окружности.