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28 марта 2022
MIUZ Diamonds представила коллекции помолвочных украшений
Фото: MIUZ Diamonds
Модные тенденции на помолвочные кольца меняются ежегодно. Если раньше считалось, что самое важное — размер бриллианта, то сейчас — минимализм и лаконичность.
Мастера MIUZ Diamonds в коллекциях Brilliance и Solo 1920 отразили именно этот тренд: перенесли акцент с массивности на безупречное сияние драгоценных камней и минималистичные оправы.
Классический вариант помолвочного кольца — украшение с одиночным бриллиантом. Ювелиры MIUZ Diamonds думают так же, поэтому создали коллекцию Solo 1920, в которую входят преимущественно кольца с одиночным камнем и крапановой закрепкой, которая приподнимает бриллиант и дает свету проходить сквозь него, создавая максимальное свечение. Цифры 1920 в названии коллекции — дата основания MIUZ Diamonds и отличительный знак надежности и эксклюзивности.
В коллекции Brilliance представлены украшения с бриллиантовой дорожкой — вторая по популярности модель помолвочных колец. Минималистичный дизайн состоит всего из двух элементов: белое, желтое или красное золото и бриллианты, расположенные в ряд по окружности.
Алекс Шишло для Rough&Polished