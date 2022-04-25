Гонконгский часовой аукцион Christie’s представит самые сложные и уникальные модели в мире

Сегодня Новости

Вслед за аукционом «Коллекция чемпионов, часть II: спортивная элегантность», состоявшимся в начале апреля, аукционный дом Christie's в Гонконге объявил о следующем аукционе «Коллекция чемпионов, часть III: искусство сложностей», который состоится 24 мая - на нем на продажу будут предложены часы, у которых был только один владелец, включая такие редкие сокровища, как Patek Philippe Ref. 5002, а также несколько моделей с циферблатами особого цвета.

Другие образцы высокого часового искусства будут представлены фирмами Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Greubel Forsey и Audemars Piguet.

В тот же день, 24 мая, гонконгский аукцион Christie’s проведет вторую распродажу «Важные часы», на которой будут представлены избранные экземпляры из коллекции Kairos — лучшей коллекции современных часов Patek Philippe, когда-либо появлявшихся на аукционах. Ассортимент, представленный в разделе «Важные часы», состоит из 30 лотов, включая модели Grandes Complications.

Среди других самых необычных часов, которые будут представлены на этой распродаже: Patek Philippe Ref. 605HU и Ref. 1415J, два комплекта Lange & Söhne 20th Anniversary Set, коллекция из 10 потрясающих часов от F.P. Journe, а также лимитированные издания от Maximilian Büsser & Friends LM.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





