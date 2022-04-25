Эксклюзив
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Гонконгский часовой аукцион Christie’s представит самые сложные и уникальные модели в мире
Другие образцы высокого часового искусства будут представлены фирмами Vacheron Constantin, Jaeger-LeCoultre, Greubel Forsey и Audemars Piguet.
В тот же день, 24 мая, гонконгский аукцион Christie’s проведет вторую распродажу «Важные часы», на которой будут представлены избранные экземпляры из коллекции Kairos — лучшей коллекции современных часов Patek Philippe, когда-либо появлявшихся на аукционах. Ассортимент, представленный в разделе «Важные часы», состоит из 30 лотов, включая модели Grandes Complications.
Среди других самых необычных часов, которые будут представлены на этой распродаже: Patek Philippe Ref. 605HU и Ref. 1415J, два комплекта Lange & Söhne 20th Anniversary Set, коллекция из 10 потрясающих часов от F.P. Journe, а также лимитированные издания от Maximilian Büsser & Friends LM.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished