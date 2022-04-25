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28 марта 2022
Kinross Gold избавилась от золотого рудника в Гане
В сообщении Kinross Gold говорится, что правительство Ганы, которому принадлежит 10% акций Чирано, выпустило письмо об отсутствии возражений относительно смены контроля над рудником.
Ожидается, что сделка будет завершена в конце следующего месяца.
Kinross Gold заявила, что после закрытия сделки она получит 115 млн долларов денежными средствами.
Kinross Gold также получит несколько обыкновенных акций Asante Gold стоимостью 50 млн долларов, исходя из средневзвешенной цены обыкновенных акций Asante Gold за 30 дней до закрытия сделки, при условии, что выпуск обыкновенных акций Asante Gold не приведет к тому, что доля владения Kinross превысит 9,9% в Asante Gold.
Kinross Gold также получит отложенный платеж в размере 60 млн долларов деньгами, при этом 50% должны быть выплачены в первую годовщину закрытия сделки, а остальные 50% - во вторую годовщину закрытия сделки.
Если будет достигнут предел владения акциями в размере 9,9%, оставшаяся часть в 50 млн долларов будет выплачена путем увеличения отсроченных денежных платежей равными долями.
В Kinross Gold заявили, что компания договорилась о том, что будет владеть своей частью обыкновенных акций Asante не менее 12 месяцев после закрытия сделки.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве