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28 марта 2022
RBPlat увеличивает выпуск МПГ в первом квартале
В сообщении компании говорится, что общий объем переработанной руды за рассматриваемый период вырос на 8,7%, до 1,1 млн тонн.
Производство платины, палладия, родия и золота (4E) в концентрате выросло на 7,5%, до 110 600 унций, в то время как общее извлечение на обогатительной фабрике снизилось на 0,2%, до 80,93%, в связи со снижением содержания платиноидов в руде и колебаниями в качестве рудной смеси.
Согласно RBPlat, содержание золота в руде снизилось на 1% в годовом исчислении, до 3,79 грамма на тонну руды из-за повышенного разубоживания, происходящего в настоящее время в основном на участках добычи в районе Меренского рифа на руднике Стилдрифт (Styldrift).
RBPlat заявила, что ее общие денежные операционные расходы за отчетный период увеличились на 21,7% по сравнению с 2021 годом, достигнув 2 млрд рандов.
Увеличение расходов было связано с ростом производства и отраслевой инфляцией.
Общая денежная себестоимость переработанной тонны руды и произведенной унции 4E увеличилась на 12% и 13,2%, до 1 807 и 18 282 рандов соответственно.
Общие капитальные затраты за квартал увеличились на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 335,1 млн рандов.
Капитальные затраты на расширение производства были снижены на 43,4%, до 66 млн рандов, в соответствии с ходом реализации проекта MF2 по модернизации обогатительной фабрики Масеве (Maseve), расширению хвостохранилища компании BRPM и рудника Стилдрифт.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве