Индия отметит праздник Акшая Трития платиновыми украшениями

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Праздник Акшая Трития в Индии — событие, открывающее для людей бесконечное благо и известное тем, что оно знаменует собой новые начинания в жизни. В этом году Акшая Трития будет отмечаться 3 мая 2022 года.

«Акшая» означает нетленный или вечный. Настоящий, естественный белый цвет платины символизирует чистоту, богатство, власть и силу. Ювелирные изделия, отлитые из неувядающей и неизменной платины, сохраняют свой белый цвет, никогда не блекнут и не тускнеют, несмотря на течение времени.

Каждое украшение из платины по программе Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI) отливается из платины чистотой 95%, что соответствует одному из самых высоких стандартов чистоты драгоценных украшений. Такие изделия имеют выбитое внутри клеймо чистоты «Pt 950».

Комментируя наступление знаменательного праздника, Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), руководитель индийского отделения PGI, сказала: «Акшая Трития – один из самых благоприятных дней в индийском праздничном календаре, известный тем, что приносит процветание и отмечает новые начинания. Платина – это встречающийся в природе металл ярко-белого цвета. Он остается белым на протяжении всей жизни, никогда не теряя своего блеска. С растущим предпочтением людей выбирать то, что является чистым, естественно белым, мы уверены, что платиновые украшения будут востребованы. Все наши розничные партнеры с нетерпением ждут обнадеживающего отклика со стороны покупателей».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





