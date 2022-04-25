Эксклюзив
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
25 апреля 2022
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Индия отметит праздник Акшая Трития платиновыми украшениями
«Акшая» означает нетленный или вечный. Настоящий, естественный белый цвет платины символизирует чистоту, богатство, власть и силу. Ювелирные изделия, отлитые из неувядающей и неизменной платины, сохраняют свой белый цвет, никогда не блекнут и не тускнеют, несмотря на течение времени.
Каждое украшение из платины по программе Международной платиновой гильдии (Platinum Guild International, PGI) отливается из платины чистотой 95%, что соответствует одному из самых высоких стандартов чистоты драгоценных украшений. Такие изделия имеют выбитое внутри клеймо чистоты «Pt 950».
Комментируя наступление знаменательного праздника, Вайшали Банерджи (Vaishali Banerjee), руководитель индийского отделения PGI, сказала: «Акшая Трития – один из самых благоприятных дней в индийском праздничном календаре, известный тем, что приносит процветание и отмечает новые начинания. Платина – это встречающийся в природе металл ярко-белого цвета. Он остается белым на протяжении всей жизни, никогда не теряя своего блеска. С растущим предпочтением людей выбирать то, что является чистым, естественно белым, мы уверены, что платиновые украшения будут востребованы. Все наши розничные партнеры с нетерпением ждут обнадеживающего отклика со стороны покупателей».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished