Эксклюзив
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
Вчера
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Конференция об инновационных технологиях TECH WEEK-2022 обсудит новые вызовы для бизнеса
В самой масштабной конференции технологий для бизнеса в России, примут участие 250 спикеров, которые обсудят работу в условиях импортозамещения.
В их числе: Андрей Кузяев, президент «Эр-Телеком Холдинг»; Денис Кутергин, основатель YouDo; Вячеслав Бочаров, сооснователь сервиса «Самокат», а также спикеры из компаний Yandex Cloud, VK, Roistat, «Нетология», Cognitive Technologies.
«Мы пересобрали программу конференции под главный запрос бизнес-аудитории - как адаптироваться к изменениям в эпоху турбулентности и найти новые возможности. Мы пригласили экспертов из компаний-лидеров, которым предстоит заместить отечественными аналогами продукты в разных сегментах рынка, проработали темы для решения практических задач бизнеса. Кроме того, TECH WEEK, по-прежнему остается не только образовательным мероприятием, но и площадкой для профессионального общения и нетворкинга. Для этих целей созданы спецпроекты: Speed Networking, «Менторская гостиная», «Карьерные консультации», Afterparty», - прокомментировал генеральный директор компании «Технократ» Олег Петряшев.
Alex Shishlo for Rough&Polished