Конференция об инновационных технологиях TECH WEEK-2022 обсудит новые вызовы для бизнеса

Сегодня Новости

Прикладная конференция и выставка об инновационных технологиях для бизнеса пройдет в Технопарке «Сколково» с 31 мая по 2 июня.

В самой масштабной конференции технологий для бизнеса в России, примут участие 250 спикеров, которые обсудят работу в условиях импортозамещения.

В их числе: Андрей Кузяев, президент «Эр-Телеком Холдинг»; Денис Кутергин, основатель YouDo; Вячеслав Бочаров, сооснователь сервиса «Самокат», а также спикеры из компаний Yandex Cloud, VK, Roistat, «Нетология», Cognitive Technologies.

«Мы пересобрали программу конференции под главный запрос бизнес-аудитории - как адаптироваться к изменениям в эпоху турбулентности и найти новые возможности. Мы пригласили экспертов из компаний-лидеров, которым предстоит заместить отечественными аналогами продукты в разных сегментах рынка, проработали темы для решения практических задач бизнеса. Кроме того, TECH WEEK, по-прежнему остается не только образовательным мероприятием, но и площадкой для профессионального общения и нетворкинга. Для этих целей созданы спецпроекты: Speed Networking, «Менторская гостиная», «Карьерные консультации», Afterparty», - прокомментировал генеральный директор компании «Технократ» Олег Петряшев.



Alex Shishlo for Rough&Polished





