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28 марта 2022
Botswana Diamonds видит коммерческий потенциал для создания открытого рудника на Торни Ривер
В сообщении компании говорится, что, исходя из средней стоимости алмазов в 170 долларов США за карат, средних затрат на добычу, ставки дисконтирования в 10%, содержания извлеченных алмазов в объеме 40 каратов на сто тонн руды и 1,7 млн тонн добытого кимберлита, все указывает на то, что рудник может быть коммерческим.
«Концептуальная оценка создания открытого карьера показывает, что даже при низких уровнях дохода данный кимберлит является потенциально коммерческим при применении текущих стандартных отраслевых затрат на добычу и переработку. Эти сведения будут обновлены после бурения на соседних высокоприоритетных объектах», — сказал управляющий директор компании Джеймс Кэмпбелл (James Campbell).
Председатель совета директоров Botswana Diamonds Джон Тилинг (John Teeling) отметил, что существует потенциал для положительного операционного денежного потока даже при низком уровне извлечения алмазов.
«Мы продолжим работу над проектом, включая определение капитальных затрат. Мы ожидаем, что бурение в ближайшие месяцы увеличит оценку объема извлекаемого кимберлита», - сказал он.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве