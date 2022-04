DMCC посетил колумбийские города с рекламной акцией, привлекая новый бизнес в Дубай

Сегодня Новости

Делегация Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) посетила Колумбию в рамках своего выездного шоу Made For Trade Live («Содействие развитию торговли») в Латинской Америке. Подчеркнув значительные возможности Дубая для компаний, стремящихся расширить свою деятельность на международном уровне, делегация DMCC посетила столицу Колумбии Боготу, а также Медельин, один из крупнейших коммерческих городов страны.

Руководители высшего звена DMCC подчеркнули роль дубайского центра в обеспечении простоты ведения бизнеса, предоставлении колумбийским компаниям благоприятной инфраструктуры в динамичном деловом сообществе для открытия бизнеса в Дубае.

Проводимые в партнерстве с Торговой палатой Боготы, организацией ProColombia, Министерством торговли, промышленности и туризма, Торговой палатой Медельина в департаменте Антиокия и Министерством сельского хозяйства и развития сельских районов, роуд-шоу Made For Trade Live посетили 225 руководителей и представителей колумбийского бизнеса.

Визит состоялся через несколько месяцев после того, как президент Колумбии Иван Дуке Маркес вместе с 50 лидерами колумбийского бизнеса посетили штаб-квартиру DMCC в высотной башне «Алмас» в Дубае. В ходе встреч делегация и руководство DMCC обсудили постоянно развивающиеся отношения между Дубаем и Колумбией и рассмотрели пути развития двусторонней торговли.

Роуд-шоу Made for Trade Live от DMCC играют ключевую роль в продвижении Дубая как главного направления для прямых иностранных инвестиций. DMCC сообщила о рекордном количестве регистраций компаний в первом квартале 2022 года, что является самым высоким показателем с момента основания, после лучшего для DMCC 2021 года, когда отмеченная наградами Свободная зона Дубая превысила показатель в 20 000 компаний-членов.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished