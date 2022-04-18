Цены на золото в Индии пошли вниз, а в Китае замерли

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Торговцы физическим золотом в Индии уменьшили скидки на прошлой неделе на фоне небольшого роста спроса после снижения цен, в то время как активность в Китае, являющемся крупнейшим потребителем золота, по-прежнему сдерживалась ограничениями, вызванными коронавирусом.

В Индии дилеры предлагают скидки в размере 10 долларов за унцию золота по сравнению с официальными внутренними ценами, включая импортные сборы в размере 10,75% и сборы с продаж в размере 3%, по сравнению со скидками в 12 долларов на прошлой неделе. Несмотря на продолжающийся свадебный сезон, спрос не растет в обычном темпе из-за текущих цен.

В Китае скидки выросли примерно до 10 долларов за унцию с учетом зарегистрированных на прошлой неделе мировых эталонных спотовых ставок на уровне 4,3-6 долларов за унцию. Поскольку Шанхайская биржа все еще закрыта, рынок несколько успокоился. В Гонконге золото переходило из рук в руки по цене 2,5 доллара за унцию со скидкой 0,5 доллара за унцию. В Сингапуре премия составила 1,3-1,8 доллара за унцию. В Японии золото продавалось по ценам, колебавшимся от уровня эталона до премии в 0,5 доллара.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





