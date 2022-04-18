Эксклюзив
Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда
Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...
Вчера
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Цены на золото в Индии пошли вниз, а в Китае замерли
В Индии дилеры предлагают скидки в размере 10 долларов за унцию золота по сравнению с официальными внутренними ценами, включая импортные сборы в размере 10,75% и сборы с продаж в размере 3%, по сравнению со скидками в 12 долларов на прошлой неделе. Несмотря на продолжающийся свадебный сезон, спрос не растет в обычном темпе из-за текущих цен.
В Китае скидки выросли примерно до 10 долларов за унцию с учетом зарегистрированных на прошлой неделе мировых эталонных спотовых ставок на уровне 4,3-6 долларов за унцию. Поскольку Шанхайская биржа все еще закрыта, рынок несколько успокоился. В Гонконге золото переходило из рук в руки по цене 2,5 доллара за унцию со скидкой 0,5 доллара за унцию. В Сингапуре премия составила 1,3-1,8 доллара за унцию. В Японии золото продавалось по ценам, колебавшимся от уровня эталона до премии в 0,5 доллара.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished