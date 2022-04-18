В первом квартале Anglo American Platinum снизила добычу

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В первом квартале 2022 года общий объем производства металлов платиновой группы (МПГ) компанией Anglo American Platinum снизился на 6%, до 956 000 унций по сравнению с чуть более 1 млн унций годом ранее.

Компания заявила, что ее собственное производство МПГ сократилось на 11%, до 529 200 унций, в основном из-за снижения производства на руднике Могалаквена (Mogalakwena), что частично компенсировалось улучшением показателей на рудниках Мототоло (Mototolo), Амандельбульт (Amandelbult) и Унки (Unki).

Производство МПГ на Могалаквене сократилось на 24%, до 248 800 унций, в результате снижения содержания платиноидов в руде на 17% из-за сильных ливней, по мере того как добыча была перенаправлена в районы с более низким содержанием платиноидов, что сопровождалось сокращением запасов руды с низким содержанием МПГ, а также сбоями в цепочке поставок из-за Covid-19, повлиявшими на поставку тяжелого горнодобывающего оборудования.

Это было частично компенсировано увеличением производства МПГ на 3% на руднике Амандельбульт, достигшего 159 900 унций, что отражает улучшение показателей подземной добычи.

Anglo American Platinum также сообщила, что производство на руднике Унки увеличилось на 5%, до 53 300 унций, после завершения проекта по устранению узких мест на обогатительной фабрике в четвертом квартале 2021 года.

Производство на руднике Мототоло выросло на 15% благодаря более высокому содержанию платиноидов в руде.

Однако общее производство сократилось на 6%, до 93 900 унций.

Производство аффинажной продукции также снизилось на 26%, до 718 500 унций, из-за более нормализованной производительности на фоне выигрыша в первом квартале 2021 года от сверхнормативного увеличения запасов незавершенного производства после реконструкции и ввода в эксплуатацию этапа А конвертерного завода Anglo American Platinum в четвертом квартале 2020 года.

Компания сообщила, что объемы продаж снизились на 26% в соответствии с объемом аффинажного производства.

Средняя цена реализации корзины платиноидов в размере 2 685 долларов США за унцию отражает более нормальный уровень продаж подешевевшего рутения по сравнению с тем же кварталом годом ранее, говорится в сообщении Anglo American Platinum.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





