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28 марта 2022
В первом квартале Anglo American Platinum снизила добычу
Компания заявила, что ее собственное производство МПГ сократилось на 11%, до 529 200 унций, в основном из-за снижения производства на руднике Могалаквена (Mogalakwena), что частично компенсировалось улучшением показателей на рудниках Мототоло (Mototolo), Амандельбульт (Amandelbult) и Унки (Unki).
Производство МПГ на Могалаквене сократилось на 24%, до 248 800 унций, в результате снижения содержания платиноидов в руде на 17% из-за сильных ливней, по мере того как добыча была перенаправлена в районы с более низким содержанием платиноидов, что сопровождалось сокращением запасов руды с низким содержанием МПГ, а также сбоями в цепочке поставок из-за Covid-19, повлиявшими на поставку тяжелого горнодобывающего оборудования.
Это было частично компенсировано увеличением производства МПГ на 3% на руднике Амандельбульт, достигшего 159 900 унций, что отражает улучшение показателей подземной добычи.
Anglo American Platinum также сообщила, что производство на руднике Унки увеличилось на 5%, до 53 300 унций, после завершения проекта по устранению узких мест на обогатительной фабрике в четвертом квартале 2021 года.
Производство на руднике Мототоло выросло на 15% благодаря более высокому содержанию платиноидов в руде.
Однако общее производство сократилось на 6%, до 93 900 унций.
Производство аффинажной продукции также снизилось на 26%, до 718 500 унций, из-за более нормализованной производительности на фоне выигрыша в первом квартале 2021 года от сверхнормативного увеличения запасов незавершенного производства после реконструкции и ввода в эксплуатацию этапа А конвертерного завода Anglo American Platinum в четвертом квартале 2020 года.
Компания сообщила, что объемы продаж снизились на 26% в соответствии с объемом аффинажного производства.
Средняя цена реализации корзины платиноидов в размере 2 685 долларов США за унцию отражает более нормальный уровень продаж подешевевшего рутения по сравнению с тем же кварталом годом ранее, говорится в сообщении Anglo American Platinum.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве