De Beers инвестирует 2 млн долларов в стартап, который занимается выращиванием водорослей у побережья Намибии

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Компания De Beers инвестировала 2 млн долларов США в Kelp Blue, инновационный стартап, ориентированный на выращивание и управление крупномасштабными гигантскими лесами ламинарии, изначально расположенными у побережья Намибии.

В сообщении компании говорится, что подводные леса могут безопасно и постоянно удерживать огромное количество углекислого газа в океане.

De Beers заявила, что ее инвестиции поддерживают новаторское природное решение для улавливания углерода и улучшения биоразнообразия, а также обеспечивают развитие навыков и создание рабочих мест в Намибии, где компания уже около трех десятилетий занимается добычей алмазов в рамках совместного предприятия с правительством Намибии.

«Мы стремимся к тому, чтобы к 2030 году наша деятельность была нейтральной с точки зрения выбросов углерода, и для достижения этой амбициозной цели нам потребуется покрыть часть наших выбросов после того, как мы удалим и заменим большую часть энергии, получаемой из ископаемого топлива в нашем бизнесе, — заявил вице-президент De Beers по стратегии и инновациям Нил Вентура (Neil Ventura). — Вместо того, чтобы просто покупать углеродные кредиты на рынке, мы стремимся найти потенциально долгосрочные, устойчивые и инновационные решения, основанные на природных процессах, особенно те, которые могут обеспечить дополнительную выгоду от улавливания углерода за пределами нашего собственного бизнеса».

В прошлом году компания Kelp Blue получила лицензию на выращивание гигантских водорослей у побережья Намибии, и сейчас ее проект находится на экспериментальной стадии.

На пилотном этапе этот бизнес создаст ряд прямых и косвенных рабочих мест в области биотехнологии, проектирования, переработки, вспомогательных услуг и логистики в Намибии.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





