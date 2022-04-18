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28 марта 2022
Отраслевая организация обучает отрасль тому, как знание сплавов может обеспечить удовлетворенность клиентов
PGI USA определила сплав, который не следует использовать для литья ювелирных изделий или оправы драгоценных камней, поскольку полученный продукт может не соответствовать долгосрочным стандартам контроля качества.
PGI USA создала специальную веб-страницу, на которой розничные торговцы и производители могут предоставить информацию о конкретных сплавах, используемых в их платиновых ювелирных изделиях.
Металлы, используемые при создании платиновых ювелирных сплавов, обычно включают рутений, кобальт и иридий в различных процентных соотношениях.
Эти процентные соотношения имеют первостепенное значение, поскольку состав сплава может существенно повлиять на износостойкость.
«Не все сплавы созданы равными, поэтому важно знать, какой сплав используется в ваших украшениях. Большинство платиновых украшений в США на 95% состоят из платины, но остальные 5% будут определять разницу между оптимальным изделием или чем–то слишком мягким для изготовления ювелирных изделий», - прокомментировала Тереза Фрай (Teresa Frye), президент Techform Advanced Casting Technology.
Алекс Шишло для Rough&Polished