Эксклюзив

Есть классическая фраза: «Искусство - посол мира». И это правда

Вероника Волдаева - главный эксперт Гохрана России, кандидат искусствоведения, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, автор-составитель декоративно- прикладного раздела коллекции ценностей Гохрана России, куратор выставки «Рукотворная связь...

Сегодня

Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности

Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...

18 апреля 2022

Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов

Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...

11 апреля 2022

«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере

Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...

04 апреля 2022

Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»

Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...

28 марта 2022

Дочерняя компания Southstone Minerals назначила нового горнодобывающего подрядчика на алмазном руднике Оэна

Сегодня
Новости
Компания Southstone Minerals сообщила, что ее дочерняя компания African Star Minerals (ASM), принадлежащая ей на 43%, заключила контракт с компанией Oryx Mining на добычу и извлечение алмазов на руднике Оэна (Oena) в Южной Африке.
В сообщении Southstone Minerals говорится, что Oryx Mining за свой счет предоставит и будет обслуживать все заводы и оборудование, необходимые для оказания услуг по добыче полезных ископаемых.
Алмазы, добытые Oryx Mining, будут продаваться через специальную торговую площадку в Южной Африке, и 80% валового дохода от чистых продаж алмазов за вычетом комиссии будут выплачиваться Oryx Mining в течение срока действия 36-месячного соглашения.
За любые отдельные извлеченные камни, общая продажная цена которых за вычетом комиссии превышает 10 млн рандов, компании Oryx Mining будет выплачено 70% от валового дохода.
«Oryx Mining специализируется на разработке аллювиальных месторождений алмазов в Южной Африке, и в настоящее время предприятие планирует работать 24 часа в сутки, шесть дней в неделю с общей производительностью 200 тонн руды в час», — говорится в сообщении Southstone Minerals.
Рудник Оэна состоит из горнодобывающего участка площадью 8 800 гектаров, расположенного вдоль реки Оранжевой в хорошо зарекомендовавшей себя аллювиальной алмазодобывающей провинции, которая производит высококачественные алмазы большого размера.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве


Версия для печати