Дочерняя компания Southstone Minerals назначила нового горнодобывающего подрядчика на алмазном руднике Оэна

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Компания Southstone Minerals сообщила, что ее дочерняя компания African Star Minerals (ASM), принадлежащая ей на 43%, заключила контракт с компанией Oryx Mining на добычу и извлечение алмазов на руднике Оэна (Oena) в Южной Африке.

В сообщении Southstone Minerals говорится, что Oryx Mining за свой счет предоставит и будет обслуживать все заводы и оборудование, необходимые для оказания услуг по добыче полезных ископаемых.

Алмазы, добытые Oryx Mining, будут продаваться через специальную торговую площадку в Южной Африке, и 80% валового дохода от чистых продаж алмазов за вычетом комиссии будут выплачиваться Oryx Mining в течение срока действия 36-месячного соглашения.

За любые отдельные извлеченные камни, общая продажная цена которых за вычетом комиссии превышает 10 млн рандов, компании Oryx Mining будет выплачено 70% от валового дохода.

«Oryx Mining специализируется на разработке аллювиальных месторождений алмазов в Южной Африке, и в настоящее время предприятие планирует работать 24 часа в сутки, шесть дней в неделю с общей производительностью 200 тонн руды в час», — говорится в сообщении Southstone Minerals.

Рудник Оэна состоит из горнодобывающего участка площадью 8 800 гектаров, расположенного вдоль реки Оранжевой в хорошо зарекомендовавшей себя аллювиальной алмазодобывающей провинции, которая производит высококачественные алмазы большого размера.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





