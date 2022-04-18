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28 марта 2022
Дочерняя компания Southstone Minerals назначила нового горнодобывающего подрядчика на алмазном руднике Оэна
В сообщении Southstone Minerals говорится, что Oryx Mining за свой счет предоставит и будет обслуживать все заводы и оборудование, необходимые для оказания услуг по добыче полезных ископаемых.
Алмазы, добытые Oryx Mining, будут продаваться через специальную торговую площадку в Южной Африке, и 80% валового дохода от чистых продаж алмазов за вычетом комиссии будут выплачиваться Oryx Mining в течение срока действия 36-месячного соглашения.
За любые отдельные извлеченные камни, общая продажная цена которых за вычетом комиссии превышает 10 млн рандов, компании Oryx Mining будет выплачено 70% от валового дохода.
«Oryx Mining специализируется на разработке аллювиальных месторождений алмазов в Южной Африке, и в настоящее время предприятие планирует работать 24 часа в сутки, шесть дней в неделю с общей производительностью 200 тонн руды в час», — говорится в сообщении Southstone Minerals.
Рудник Оэна состоит из горнодобывающего участка площадью 8 800 гектаров, расположенного вдоль реки Оранжевой в хорошо зарекомендовавшей себя аллювиальной алмазодобывающей провинции, которая производит высококачественные алмазы большого размера.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве