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28 марта 2022

Gem Diamonds увеличила ежеквартальную выручку на фоне падения производства

Сегодня
Новости
Gem Diamonds продала 28 461 карат алмазов, добытых на руднике Летсенг (Letšeng) в Лесото в первом квартале года, и получила доход в размере 52,1 млн долларов США по сравнению с 50 млн долларов в четвертом квартале 2021 года.
Горнодобывающая компания заявила, что с 1 января 2022 года по 31 марта 2022 года она достигла средней цены одного карата алмазов в 1 831 доллар против 2 018 долларов за карат в предыдущем квартале.
Самая высокая цена, достигнутая в первом квартале, составила 66 059 долларов за карат за розовый алмаз весом 8,41 карата, а самая высокая цена, достигнутая за белый алмаз типа IIa, составила 53 834 доллара за карат.
За отчетный период Gem Diamonds продала девять алмазов на сумму более 1 млн долларов каждый, получив доход в размере 16,2 млн долларов.
В сообщении компании говорится, что цены, достигнутые на алмазы с рудника Летсенг, отражают благоприятные рыночные условия.
Рудник способствовал выплате дивидендов в размере 13,4 млн долларов в течение отчетного периода, что для Gem Diamonds привело к чистому денежному потоку в размере 8,9 млн долларов и оттоку денежных средств в размере 500 000 долларов в связи с удержанием налогов и 4 млн долларов, пришедшихся на долю правительства Лесото в дивидендах.
Компания заявила, что в первом квартале она произвела 28 430 каратов алмазного сырья по сравнению с 33 069 каратами в четвертом квартале 2021 года.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве


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