Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Аукцион часов Phillips в Гонконге запланирован на 27–28 мая
Аукцион следует за самым успешным годом для часов Phillips Watches в Азии, годовая выручка от продажи которых в 2021 году составила 54 млн долларов США.
В преддверии аукциона лучшие лоты отправятся в мировое турне, включая Лондон (21-24 апреля), Бангкок (27-28 апреля), Сингапур (3-4 мая), Женеву (4-8 мая) и Тайбэй (13-14 мая).
Томас Перацци (Thomas Perazzi), руководитель отдела сбыта часов в Азии компании Phillips, сказал: «Необычайно удачный год завершается на высокой ноте, найдя для каждого экземпляра часов нового владельца. Для часов Phillips это был невероятно насыщенный событиями период. Азия является для нас одним из самых быстрорастущих рынков: 45% мировых расходов на аукционные продажи часов в 2021 году приходятся на покупателей из этого региона. Многие из предлагаемых часов никогда ранее не выставлялись на аукцион, в том числе Patek Philippe Nautilus Ref. 5723 с престижной двойной печатью Tiffany & Co., часы Rolex «Ying Yang» Cosmograph Daytona Ref. 16528 из желтого золота и Rolex Ref. 6263 с циферблатом, на котором помещен герб ОАЭ с изображением ястреба Курайшитов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished