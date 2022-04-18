Аукцион часов Phillips в Гонконге запланирован на 27–28 мая

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Компания Phillips совместно с компанией Bacs & Russo объявила об основных событиях в преддверии Гонконгского часового аукциона XIV, который пройдет 27 и 28 мая в отеле JW Marriott в Гонконге.

Аукцион следует за самым успешным годом для часов Phillips Watches в Азии, годовая выручка от продажи которых в 2021 году составила 54 млн долларов США.

В преддверии аукциона лучшие лоты отправятся в мировое турне, включая Лондон (21-24 апреля), Бангкок (27-28 апреля), Сингапур (3-4 мая), Женеву (4-8 мая) и Тайбэй (13-14 мая).

Томас Перацци (Thomas Perazzi), руководитель отдела сбыта часов в Азии компании Phillips, сказал: «Необычайно удачный год завершается на высокой ноте, найдя для каждого экземпляра часов нового владельца. Для часов Phillips это был невероятно насыщенный событиями период. Азия является для нас одним из самых быстрорастущих рынков: 45% мировых расходов на аукционные продажи часов в 2021 году приходятся на покупателей из этого региона. Многие из предлагаемых часов никогда ранее не выставлялись на аукцион, в том числе Patek Philippe Nautilus Ref. 5723 с престижной двойной печатью Tiffany & Co., часы Rolex «Ying Yang» Cosmograph Daytona Ref. 16528 из желтого золота и Rolex Ref. 6263 с циферблатом, на котором помещен герб ОАЭ с изображением ястреба Курайшитов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





