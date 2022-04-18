Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
GIA расширяет услуги по установлению происхождения драгоценных камней
Чтобы удовлетворить в режиме реального времени эту потребность в объективной информации об источниках алмазов, GIA ускоряет разработку и внедрение GIA Source Verify ™ , нового сервиса, предоставляющего потребителям достоверную информацию о происхождении алмазов, что позволяет принимать обоснованные решения о покупке.
Новая сервисная услуга, которая все еще находится в разработке, позволяет проверить страну, в которой были добыты природные алмазы и произведены выращенные в лабораторных условиях бриллианты, используя существующие процессы, которые основаны на проверенных третьими сторонами документах, включая сертификаты Кимберлийского процесса и счета-фактуры, предоставленные производителями алмазов и другими участниками цепочки поставок.
GIA предоставит эту услугу без каких-либо дополнительных затрат, а доступ к исходной информации будет легко доступен исключительно через онлайн-сервис проверки отчетов GIA.
«Услуга Source Verify является продолжением нашей важной миссии по защите прав потребителей. Сейчас, как никогда, GIA имеет уникальные возможности для защиты потребителей, предоставляя им жизненно важную информацию об источниках алмазов, которую они требуют, и вступая с ними в доверительные отношения, которых они заслуживают при принятии решений о покупке. Это правильное решение и подходящее для этого время», - сказала президент и генеральный директор GIA Сьюзан Жак (Susan Jacques).
Алекс Шишло для Rough&Polished