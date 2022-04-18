GIA расширяет услуги по установлению происхождения драгоценных камней

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Геммологический институт Америки (GIA), лидер в области геммологических исследований, образования и научно обоснованных услуг по идентификации и классификации драгоценных камней, расширяет свои услуги по установлению их происхождения, чтобы предоставить розничным торговцам и потребителям необходимую информацию об источнике алмазов.

Чтобы удовлетворить в режиме реального времени эту потребность в объективной информации об источниках алмазов, GIA ускоряет разработку и внедрение GIA Source Verify ™ , нового сервиса, предоставляющего потребителям достоверную информацию о происхождении алмазов, что позволяет принимать обоснованные решения о покупке.

Новая сервисная услуга, которая все еще находится в разработке, позволяет проверить страну, в которой были добыты природные алмазы и произведены выращенные в лабораторных условиях бриллианты, используя существующие процессы, которые основаны на проверенных третьими сторонами документах, включая сертификаты Кимберлийского процесса и счета-фактуры, предоставленные производителями алмазов и другими участниками цепочки поставок.

GIA предоставит эту услугу без каких-либо дополнительных затрат, а доступ к исходной информации будет легко доступен исключительно через онлайн-сервис проверки отчетов GIA.

«Услуга Source Verify является продолжением нашей важной миссии по защите прав потребителей. Сейчас, как никогда, GIA имеет уникальные возможности для защиты потребителей, предоставляя им жизненно важную информацию об источниках алмазов, которую они требуют, и вступая с ними в доверительные отношения, которых они заслуживают при принятии решений о покупке. Это правильное решение и подходящее для этого время», - сказала президент и генеральный директор GIA Сьюзан Жак (Susan Jacques).



Алекс Шишло для Rough&Polished





