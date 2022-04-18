Новую онлайн-платформу для торговли бриллиантами частными лицами запускают в России

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Онлайн-платформа для торговли бриллиантами частными лицами - Elia’s запускают в России, инвестиции в проект составили 300 млн рублей. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении ТАСС со сылкой на ювелирный дом Cluev.

"Платформа позволит частным покупателям и ювелирным компаниям приобретать российские ограненные бриллианты по мировым биржевым ценам", - говорится в сообщении.

Платформа будет работать по принципу DTC (Direct-to-customer), в основе которой - прямая встреча клиентов с производителем и исключение расходов на посредников.

Платформа позволяет производителю управлять вторичным рынком своей продукции. Подобный принцип уже успешно функционирует в других сферах, например в часовом бизнесе, отмечается в материале.

Покупателям предоставляется гарантия обратной продажи по цене рынка на момент совершения сделки, в том числе украшений, бывших во владении. На платформе можно будет приобрести сертифицированные бриллианты весом от 0,25 до 10 карат и изделия с ними, а также украшения по индивидуальному заказу, добавляется в сообщении.

Первоначальные вложения в проект составили 300 млн рублей, 85% от этой суммы - стоимость алмазов и их огранки. В 2023 году планируется привлечение крупных инвесторов с целью расширения деятельности. Предварительные договоренности предполагают частные инвестиции в размере 1 - 1,5 млрд рублей ежегодно, заключили в компании.

Онлайн-платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями с ними действует у компании АЛРОСА, отмечает агентство ТАСС.



Алекс Шишло для Rough&Polished





