Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Новую онлайн-платформу для торговли бриллиантами частными лицами запускают в России
"Платформа позволит частным покупателям и ювелирным компаниям приобретать российские ограненные бриллианты по мировым биржевым ценам", - говорится в сообщении.
Платформа будет работать по принципу DTC (Direct-to-customer), в основе которой - прямая встреча клиентов с производителем и исключение расходов на посредников.
Платформа позволяет производителю управлять вторичным рынком своей продукции. Подобный принцип уже успешно функционирует в других сферах, например в часовом бизнесе, отмечается в материале.
Покупателям предоставляется гарантия обратной продажи по цене рынка на момент совершения сделки, в том числе украшений, бывших во владении. На платформе можно будет приобрести сертифицированные бриллианты весом от 0,25 до 10 карат и изделия с ними, а также украшения по индивидуальному заказу, добавляется в сообщении.
Первоначальные вложения в проект составили 300 млн рублей, 85% от этой суммы - стоимость алмазов и их огранки. В 2023 году планируется привлечение крупных инвесторов с целью расширения деятельности. Предварительные договоренности предполагают частные инвестиции в размере 1 - 1,5 млрд рублей ежегодно, заключили в компании.
Онлайн-платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями с ними действует у компании АЛРОСА, отмечает агентство ТАСС.
Алекс Шишло для Rough&Polished