Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Редкий рубин, добытый в Танзании, выставлен на обозрение перед аукционом в Дубае
Камень весом 8 400 каратов, получивший название Burj Alhamal («Овен»), выставлен как часть коллекции Callisto компании SJ Gold & Diamond.
Он будет выставляться на обозрение в разных пунктах Дубая в течение месяца, прежде чем его продадут с молотка.
Управляющий директор компании Патрик Пилати (Patrick Pilati) сказал, что этот камень - один из «самых редких когда-либо найденных рубинов». По его словам, он не подвергался обработке с целью улучшения характеристик.
Ожидается, что необработанный рубин зеленоватого и темно-фиолетового оттенков принесет до 120 млн долларов США.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве