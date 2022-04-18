Редкий рубин, добытый в Танзании, выставлен на обозрение перед аукционом в Дубае

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Согласно сообщению AFP, редкий необработанный рубин, добытый в Танзании, выставлен на обозрение перед аукционом в Дубае, эмирате, расположенном на побережье Персидского залива.

Камень весом 8 400 каратов, получивший название Burj Alhamal («Овен»), выставлен как часть коллекции Callisto компании SJ Gold & Diamond.

Он будет выставляться на обозрение в разных пунктах Дубая в течение месяца, прежде чем его продадут с молотка.

Управляющий директор компании Патрик Пилати (Patrick Pilati) сказал, что этот камень - один из «самых редких когда-либо найденных рубинов». По его словам, он не подвергался обработке с целью улучшения характеристик.

Ожидается, что необработанный рубин зеленоватого и темно-фиолетового оттенков принесет до 120 млн долларов США.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





