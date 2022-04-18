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21 марта 2022
Компания De Beers увеличила производство алмазов в первом квартале для удовлетворения сохраняющегося высокого спроса
Диверсифицированная горнодобывающая группа заявила, что увеличение производства отражает высокие операционные показатели и более высокие запланированные уровни производства для удовлетворения сохраняющегося высокого спроса на алмазное сырье.
Anglo American сообщила, что на предприятиях De Beers в Ботсване производство алмазного сырья выросло на 25%, достигнув 6,2 млн каратов, за счет увеличения переработки руды как на руднике Орапа (Orapa), так и на руднике Жваненг (Jwaneng), а также благодаря предвиденному планом более высокому содержанию алмазов в руде на всех предприятиях.
Добыча алмазов в Намибии выросла на 33%, до 500 000 каратов, в основном за счет извлечения большего количества алмазов на судах, использующих для этого гусеничные машины, что произошло благодаря сокращению сроков планового технического обслуживания на судне Mafuta и досрочной доставки нового алмазодобывающего судна Benguela Gem.
Добыча алмазов компанией De Beer в Южной Африке выросла на 46%, до 1,7 млн каратов, за счет обработки руды более высокой алмазоносности, полученной на окончательном этапе разработки карьера.
Однако производство в Канаде упало на 15%, до 600 000 каратов, в результате переработки руды с более низким содержанием алмазов.
Anglo American также сообщила, что в первом квартале наблюдался сохраняющийся устойчивый спрос на алмазное сырье после сильного роста потребительского спроса в праздничный сезон, при этом общий объем продаж алмазного сырья на двух торговых сессиях составил 7,9 млн каратов по сравнению с 13,5 млн каратов на трех торговых сессиях в предыдущий год.
Согласно сообщению Anglo American, приближаясь к сезонно более спокойному второму кварталу года, алмазодобывающие предприятия применяют более осторожный и бдительный подход в свете конфликта на Украине и связанных с ним санкций, а также в свете воздействия карантина Covid-19 в Китае.
План производства алмазов компанией De Beers на 2022 год остался на уровне 30-33 млн каратов в зависимости от условий торговли и масштабов дальнейших сбоев, связанных с Covid-19.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве