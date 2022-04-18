Китайский рынок золота в марте упал из-за возвращения COVID-19

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В марте контрольная цена золота в юанях на Шанхайской бирже и утренняя цена Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов в долларах США выросли на 1,5% и 1,1% соответственно, завершив первый квартал самыми высокими квартальными показателями со времени второго квартала 2020 года.

Запасы китайских золотых индексных фондов (Exchange-Traded Fund, ETF) выросли на 2,4 тонны на сумму 150 млн долларов США в течение месяца, достигнув 61,8 тонны стоимостью 3,9 млрд долларов. Но мартовский приток не смог предотвратить чистый отток в первом квартале в размере 13,3 тонны стоимостью 0,8 млрд долларов.

Изъятие золота с Шанхайской биржи золота в марте значительно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне карантинных мер в крупных городах, направленных на сдерживание возвращения COVID-19, что привело к появлению второго по счету самого слабого первого квартала в плане оптового спроса на золото за последнее десятилетие.

Импорт золота в феврале снизился в месячном исчислении на фоне сезонного снижения оптового спроса на золото в Китае и относительно более низкого спреда цен на золото между Шанхаем и Лондоном.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





