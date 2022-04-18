Эксклюзив
Алмазный клуб DiaMondaine: развитие межотраслевой сети деловых контактов и связей, этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности
Алмазная отрасль занималась продвижением культуры этического выбора поставщиков и обеспечения прозрачности, поскольку исследования снова и снова показывают, что потребители, особенно молодое поколение, все больше обеспокоены такими вопросами. Основательница...
18 апреля 2022
Индийская алмазная отрасль считает, что не возникнет серьезных проблем в цепочке поставок алмазов и бриллиантов
Динеш Навадия (Dinesh Navadiya) считается алмазным бароном из Сурата. Он работает в отрасли более десяти лет, занимая различные должности. Он также является региональным председателем Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных...
11 апреля 2022
«В течение этого десятилетия мы увидим спад мировой добычи, поскольку на месторождениях заканчиваются алмазы», - предупреждает Антонио Чечере
Антонио Чечере (Antonio Cecere) в настоящее время является президентом Женевской алмазной биржи (Geneva Diamond Exchange) и Алмазной биржи Монако (Monaco Diamond Exchange), а также руководителем группы Cecere. Он дает полезные...
04 апреля 2022
Д-р Сильвиу Рейнхорн, генеральный директор LUSIX: «Мы видим много возможностей для роста»
Доктор Сильвиу Рейнхорн (Silviu Reinhorn), генеральный директор LUSIX, имеет докторскую степень в области прикладной физики, присужденную ему Научно-исследовательским институтом имени Х. Вейцмана (Weizmann Institute of Science). Он обладает...
28 марта 2022
Аналитики реагируют на санкции США против АЛРОСА
Соединенные Штаты недавно запретили импорт российских алмазов и бриллиантов с тем, чтобы усилить санкции, введенные против алмазного гиганта АЛРОСА в начале марта.
По данным Кимберлийского процесса, США являются ведущим потребителем ювелирных изделий...
21 марта 2022
Китайский рынок золота в марте упал из-за возвращения COVID-19
Запасы китайских золотых индексных фондов (Exchange-Traded Fund, ETF) выросли на 2,4 тонны на сумму 150 млн долларов США в течение месяца, достигнув 61,8 тонны стоимостью 3,9 млрд долларов. Но мартовский приток не смог предотвратить чистый отток в первом квартале в размере 13,3 тонны стоимостью 0,8 млрд долларов.
Изъятие золота с Шанхайской биржи золота в марте значительно сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне карантинных мер в крупных городах, направленных на сдерживание возвращения COVID-19, что привело к появлению второго по счету самого слабого первого квартала в плане оптового спроса на золото за последнее десятилетие.
Импорт золота в феврале снизился в месячном исчислении на фоне сезонного снижения оптового спроса на золото в Китае и относительно более низкого спреда цен на золото между Шанхаем и Лондоном.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished