De Beers будет добывать алмазы в двух провинциях Анголы

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De Beers планирует подписать с правительством Анголы два инвестиционных контракта на добычу алмазов в провинциях Северная Лунда и Южная Лунда.

Согласно сообщению португальского информационного агентства LUSA, министерство природных ресурсов Анголы заявило, что контракты стали результатом нескольких раундов переговоров между ангольскими учреждениями и De Beers с октября 2021 года.

De Beers проведет разведку первичных месторождений алмазов в районах площадью более 9 984 квадратных километров в провинции Южная Лунда и площадью 9 701 квадратный километр в провинции Северная Лунда.

«Возобновление интереса De Beers к алмазным проектам в Анголе связано с реформами, проводимыми правительством и обеспечивающими бо́льшую прозрачность процессов предоставления прав на добычу полезных ископаемых и более активное участие в социально-экономическом развитии районов добычи», — говорится в сообщении министерства.

Трения между De Beers и Луандой начались в начале 2000 года после того, как правительство Анголы приостановило все контракты на покупку и продажу алмазов в рамках реструктуризации сектора, включавшей в себя создание компании Sodiam, которой была предоставлена монополия на продажу алмазов в стране.

Когда отношения между De Beers и Анголой обострились, партия алмазов из Анголы, отправленная Sodiam, была конфискована в Антверпене в марте 2000 года на несколько дней по судебному запросу De Beers. Алмазодобывающая компания защищала свои права на продажу этой партии.

Попытки ослабить напряженность не увенчались успехом, и De Beers возбудила несколько арбитражных разбирательств против ангольского государства, которые проиграла.

Шансы De Beers изменились только в 2018 году, когда исполнительный директор группы Брюс Кливер (Bruce Cleaver) посетил президента Жоао Лоуренсу после приглашения алмазного гиганта вернуться в страну, где он сохранял остаточное присутствие с 2014 года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





