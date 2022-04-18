В третьем квартале Petra Diamonds увеличила выручку и объемы производства

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Выручка Petra Diamonds в третьем квартале выросла на 33%, до 140,6 млн долларов США по сравнению со 106 млн долларов годом ранее благодаря высоким ценам, достигнутым на четвертом тендере в марте 2022 года, когда сопоставимые цены выросли на 37,6% по сравнению с предыдущим тендером в декабре 2021 года.

Генеральный директор компании Ричард Даффи (Richard Duffy) заявил, что с начала года выручка выросла на 43%, достигнув 405,4 млн долларов, благодаря продажам исключительных камней, принесших 83,3 млн долларов с начала года, в сочетании с тенденцией к росту цен на бриллианты.

«Кульминацией этого стало повышение цен на 37,6%, которое мы наблюдали на четвертом тендере в марте по сравнению с предыдущим тендером в декабре 2021 года», — сказал он.

Даффи также сообщил, что баланс Petra Diamonds еще больше укрепился в течение квартала с наличием чистого долга в размере 107 млн долларов и ничем не ограниченных остатков денежных средств в размере 233,2 млн долларов на конец периода после погашения залогового кредита первой очереди в размере 88,9 млн долларов, включая проценты, в течение квартала.

По его мнению, хотя компания ожидает некоторого отката цен на алмазы по сравнению с повышенными мартовскими тендерными уровнями в результате экономических последствий конфликта на Украине, структурный сдвиг на алмазном рынке продолжает придавать положительный импульс.

«Это, в сочетании с нашими производственными улучшениями, обеспечивающими маржу и генерирование денежных средств, поддерживает позитивный прогноз для бизнеса с потенциалом дальнейшего снижения уровня нашего долга», - добавил Даффи.

Petra Diamonds заявила, что ее квартальное производство выросло на 18%, до 830 456 каратов алмазного сырья по сравнению с 704 498 каратами в тот же период годом ранее, а производство с начала года выросло на 7%, до 2,6 млн каратов с 2,4 млн каратов, в основном благодаря возобновлению работы рудника Вильямсон (Williamson) после периода технического обслуживания.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished, из Зимбабве





